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В Чернигове на конечной одного из автомаршрутов нашли пьяную девочку без сознания
- Сегодня, 16:41
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В пятницу, 7 апреля, около 10 вечера в полицию обратился водитель маршрутного автобуса и сообщил, что на конечной остановке обнаружил в салоне девушку без сознания.
Прибыв по указанному адресу, патрульные выяснили, что девушка дышит, однако совсем не реагирует на окружающую обстановку и любые раздражители, на ее лице было несколько ссадин. На место вызвали скорую помощь.
Медики смогли привести неизвестную пассажирку в себя. Девушка сообщила, что ей 16 лет и назвала адрес проживания. Что же случилось с ее лицом, вспомнить не смогла.
Врач «скорой» объяснил правоохранителям, что девушку нужно обследовать, к тому же было подозрение на алкогольное опьянение, поэтому ее забрали в больницу.
Патрульные сообщили сотрудникам ювенальной превенции о событии и выехали по адресу проживания несовершеннолетней, чтобы сообщить родителям и доставить их в медучреждение.
В больнице девушку осмотрели, ее здоровью ничто не угрожало. Также уже в присутствии матери провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В крови несовершеннолетней оказалось 2,6 промилле алкоголя.
Сотрудник ювенальной превенции Черниговского отдела полиции составил по отношению к матери девушки административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях - невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.
Прибыв по указанному адресу, патрульные выяснили, что девушка дышит, однако совсем не реагирует на окружающую обстановку и любые раздражители, на ее лице было несколько ссадин. На место вызвали скорую помощь.
Медики смогли привести неизвестную пассажирку в себя. Девушка сообщила, что ей 16 лет и назвала адрес проживания. Что же случилось с ее лицом, вспомнить не смогла.
Врач «скорой» объяснил правоохранителям, что девушку нужно обследовать, к тому же было подозрение на алкогольное опьянение, поэтому ее забрали в больницу.
Патрульные сообщили сотрудникам ювенальной превенции о событии и выехали по адресу проживания несовершеннолетней, чтобы сообщить родителям и доставить их в медучреждение.
В больнице девушку осмотрели, ее здоровью ничто не угрожало. Также уже в присутствии матери провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В крови несовершеннолетней оказалось 2,6 промилле алкоголя.
Сотрудник ювенальной превенции Черниговского отдела полиции составил по отношению к матери девушки административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях - невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.
Источник: 0462.ua
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