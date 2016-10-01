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В Чернигове на конечной одного из автомаршрутов нашли пьяную девочку без сознания

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:41
  • Просмотров: 19
В Чернигове на конечной одного из автомаршрутов нашли пьяную девочку без сознанияВ пятницу, 7 апреля, около 10 вечера в полицию обратился водитель маршрутного автобуса и сообщил, что на конечной остановке обнаружил в салоне девушку без сознания.

Прибыв по указанному адресу, патрульные выяснили, что девушка дышит, однако совсем не реагирует на окружающую обстановку и любые раздражители, на ее лице было несколько ссадин. На место вызвали скорую помощь.

Медики смогли привести неизвестную пассажирку в себя. Девушка сообщила, что ей 16 лет и назвала адрес проживания. Что же случилось с ее лицом, вспомнить не смогла.

Врач «скорой» объяснил правоохранителям, что девушку нужно обследовать, к тому же было подозрение на алкогольное опьянение, поэтому ее забрали в больницу.

Патрульные сообщили сотрудникам ювенальной превенции о событии и выехали по адресу проживания несовершеннолетней, чтобы сообщить родителям и доставить их в медучреждение.

В больнице девушку осмотрели, ее здоровью ничто не угрожало. Также уже в присутствии матери провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В крови несовершеннолетней оказалось 2,6 промилле алкоголя.

Сотрудник ювенальной превенции Черниговского отдела полиции составил по отношению к матери девушки административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях - невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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