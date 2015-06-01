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Завтра автобуса №29 не будет. Зато будут дополнительные троллейбусы №5

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:03
  • Просмотров: 19
Завтра автобуса №29 не будет. Зато будут дополнительные троллейбусы №5Завтра автобуса №29 не будет. Зато будут дополнительные троллейбусы №5
Завтра автобуса №29 не будет. Зато будут дополнительные троллейбусы №5С начала действия новой транспортной сети города два раза был объявлен конкурс на право осуществления перевозки пассажиров на автобусном маршруте общего пользования №29 «Подусовка - Завод Автодеталь», но ни один перевозчик не представил документов и отказался обслуживать данный маршрут. Это связано с убыточностью перевозок на данном направлении. Также не повлияло положительно на рентабельность маршрута и изменение его конечной от остановки «Завод« Автодеталь »на улицу Еськова. Управление транспорта и связи городского совета, как организатор перевозок, привлекло временного перевозчика для обслуживания маршрута. Срок действия временного договора истекает 7 апреля 2017. Поэтому вопрос дальнейшей перспективы данного маршрута был вынесен на рассмотрение координационного совета по вопросам организации транспортного обеспечения населения г.. Чернигова, которое состоялось 6 апреля 2017, где было принято решение о прекращении движения автобусов маршрута «Подусовка - Завод Автодеталь» с 8 апреля 2017 года.

Отсутствие автобусного маршрута №29 будет компенсировано увеличением подвижного состава на троллейбусном маршруте №5 "Подусовка - Химволокно».

И с целью сохранения транспортного сообщения между районом ул. Еськова, районом Ремзавод и комплексом медицинских учреждений, находящихся в районе Черниговской областной больницы, с 8 апреля 2017 будут внесены изменения в схемы автобусного маршрута общего пользования № 26 «ул. Волковичу - Яцево »- перенесено конечную с ул. Волковичу на вул. Стрелковое и внедрен новый путь прохождения: в прямом направлении: ул. Стрелецкая - ул. Еськова - ул. Михалевича - пр. Мира - далее по маршруту и ​​в обратном направлении: Яцево - по маршруту - пр. Мира - ул. Михалевича - ул. Еськова - ул. Стрелецкая (конечная).

Данное решение было принято также на заседании координационного совета по вопросам организации транспортного обеспечения населения г.. Чернигова.

По информации управления транспорта и связи Черниговского городского советашаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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