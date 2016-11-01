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В Черниговской области в течение марта налогоплательщики уплатили более 547 млн. гривен
- Сегодня, 17:45
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В марте текущего года плательщики Черниговской области уплатили в бюджеты всех уровней более 547 млн. Грн. налогов и сборов. Как и в предыдущих периодах, удельный вес добровольной уплаты налоговых обязательств остается очень значительной - почти 99 процентов. От уплаты налогового долга и за счет контрольно-проверочной работы в бюджеты поступило чуть более по 2 млн. Гривен.
В том числе в государственный бюджет собрано более 258 млн.грн., Что
превышает почти на четверть или на 49 млн грн. соответствующий период прошлого года.
На увеличение общей суммы повлиял рост сбора налога на добавленную
стоимость почти на 11 млн. грн., налога на доходы физических лиц и военного
сбора на 22,6 млн.грн., рентной платы за пользование недрами на 36400000.
гривен.
В местные бюджеты всех уровней налогов и сборов поступило почти 290
млн. гривен. В сравнении с марта прошлого года произошел рост
уплаченных сумм на 30 проц. или почти на 68 млн. гривен. Прирост обеспечен за
счет основных бюджетообразующих налогов. А именно: в результате роста
уровня минимальной заработной платы прирост налога на доходы физических лиц
составляет более 57 млн. грн., единого налога с физических лиц - более 5 млн. грн.,
платы за землю - более 15 млн. гривен.
Запланированы местными советами всех уровней бюджетные назначения превышены
более чем на 16 процентов, то есть более ожидаемых поступлений дополнительно собрано
больше 40 млн. гривен.
Единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование по
Черниговской области за март 2017 уплачено более 253 млн. Гривен. В
сравнению с февралем текущего года поступления остались практически на уровне
(103 проц.), А к уровню марта прошлого года - выросли на 42,7 проц., Прирост составляет
почти 76 млн. гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
В том числе в государственный бюджет собрано более 258 млн.грн., Что
превышает почти на четверть или на 49 млн грн. соответствующий период прошлого года.
На увеличение общей суммы повлиял рост сбора налога на добавленную
стоимость почти на 11 млн. грн., налога на доходы физических лиц и военного
сбора на 22,6 млн.грн., рентной платы за пользование недрами на 36400000.
гривен.
В местные бюджеты всех уровней налогов и сборов поступило почти 290
млн. гривен. В сравнении с марта прошлого года произошел рост
уплаченных сумм на 30 проц. или почти на 68 млн. гривен. Прирост обеспечен за
счет основных бюджетообразующих налогов. А именно: в результате роста
уровня минимальной заработной платы прирост налога на доходы физических лиц
составляет более 57 млн. грн., единого налога с физических лиц - более 5 млн. грн.,
платы за землю - более 15 млн. гривен.
Запланированы местными советами всех уровней бюджетные назначения превышены
более чем на 16 процентов, то есть более ожидаемых поступлений дополнительно собрано
больше 40 млн. гривен.
Единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование по
Черниговской области за март 2017 уплачено более 253 млн. Гривен. В
сравнению с февралем текущего года поступления остались практически на уровне
(103 проц.), А к уровню марта прошлого года - выросли на 42,7 проц., Прирост составляет
почти 76 млн. гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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