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Плательщикам Черниговщины в течение квартала возмещено из бюджета больше 323 млн. гривен НДС

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:02
  • Просмотров: 19
Плательщикам Черниговщины в течение квартала возмещено из бюджета больше 323 млн. гривен НДСПо информации управления налогов и сборов с юридических лиц ГУ ДФС в Черниговской области, за январь - март текущего года заявлено налога на добавленную стоимость к возмещению из бюджета более 345 млн. Гривен.

Возмещено состоянию на 01.04.2017р. на счета плательщиков в банке более 323

млн. гривен. Сумма предвзятого бюджетного возмещения налога на добавленную

стоимость за январь - март текущего года составляет чуть более 1 млн.

гривен.

В марте плательщиками задекларировано к возмещению из бюджета более 137

млн. гривен.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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