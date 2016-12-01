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Плательщикам Черниговщины в течение квартала возмещено из бюджета больше 323 млн. гривен НДС
- Сегодня, 18:02
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По информации управления налогов и сборов с юридических лиц ГУ ДФС в Черниговской области, за январь - март текущего года заявлено налога на добавленную стоимость к возмещению из бюджета более 345 млн. Гривен.
Возмещено состоянию на 01.04.2017р. на счета плательщиков в банке более 323
млн. гривен. Сумма предвзятого бюджетного возмещения налога на добавленную
стоимость за январь - март текущего года составляет чуть более 1 млн.
гривен.
В марте плательщиками задекларировано к возмещению из бюджета более 137
млн. гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Возмещено состоянию на 01.04.2017р. на счета плательщиков в банке более 323
млн. гривен. Сумма предвзятого бюджетного возмещения налога на добавленную
стоимость за январь - март текущего года составляет чуть более 1 млн.
гривен.
В марте плательщиками задекларировано к возмещению из бюджета более 137
млн. гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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