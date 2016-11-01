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В области с целью снижения уровня коррупции в фискальной и таможенной сфере проведено 24 служебных расследований и проверок

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:29
  • Просмотров: 17
В области с целью снижения уровня коррупции в фискальной и таможенной сфере проведено 24 служебных расследований и проверокВ органах ДФС области ведется борьба с проявлениями коррупции. С этой целью используются различные формы и методы, а также привлекается общественность. Для оперативного получения информации о возможных злоупотреблениях работников фискальной и таможенной службы в отделе внутренней безопасности Главного управления ДФС в Черниговской области работает телефон «Доверия». Его номер: (0462) 668-522.

Звонить можно не только в случаях нарушения законности, но и

предоставлять свои замечания и предложения по деятельности службы. Кроме того, с

информацией и предложениями можно обратиться непосредственно в отдел

внутренней безопасности по адресу: г.. Чернигов, ул. Ремесленная, 11 каб.208. по

каждому факту проводится служебная проверка и принимаются соответствующие меры.

Специалисты отдела внутренней безопасности будут благодарны за объективную информацию.

В течение 1 квартала текущего года с целью снижения уровня коррупции в

налоговой и таможенной сфере работниками отдела внутренней безопасности проведения

24 служебных расследования и проверки. По их результатам 7 материалов

направлено в правоохранительные органы для принятия решений.

По итогам проведенных служебных проверок и расследований в адрес

руководства Черниговской таможни ДФС и территориальных органов ДФС в

Черниговской области направлено 4 представления о принятии мер реагирования по

фактам выявленных работниками ВВБ нарушений, по результатам рассмотрения которых

к дисциплинарной ответственности привлечены 3 чиновника, вынесено 13

официальных предостережений.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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