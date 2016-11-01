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В области с целью снижения уровня коррупции в фискальной и таможенной сфере проведено 24 служебных расследований и проверок
- Сегодня, 18:29
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В органах ДФС области ведется борьба с проявлениями коррупции. С этой целью используются различные формы и методы, а также привлекается общественность. Для оперативного получения информации о возможных злоупотреблениях работников фискальной и таможенной службы в отделе внутренней безопасности Главного управления ДФС в Черниговской области работает телефон «Доверия». Его номер: (0462) 668-522.
Звонить можно не только в случаях нарушения законности, но и
предоставлять свои замечания и предложения по деятельности службы. Кроме того, с
информацией и предложениями можно обратиться непосредственно в отдел
внутренней безопасности по адресу: г.. Чернигов, ул. Ремесленная, 11 каб.208. по
каждому факту проводится служебная проверка и принимаются соответствующие меры.
Специалисты отдела внутренней безопасности будут благодарны за объективную информацию.
В течение 1 квартала текущего года с целью снижения уровня коррупции в
налоговой и таможенной сфере работниками отдела внутренней безопасности проведения
24 служебных расследования и проверки. По их результатам 7 материалов
направлено в правоохранительные органы для принятия решений.
По итогам проведенных служебных проверок и расследований в адрес
руководства Черниговской таможни ДФС и территориальных органов ДФС в
Черниговской области направлено 4 представления о принятии мер реагирования по
фактам выявленных работниками ВВБ нарушений, по результатам рассмотрения которых
к дисциплинарной ответственности привлечены 3 чиновника, вынесено 13
официальных предостережений.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Звонить можно не только в случаях нарушения законности, но и
предоставлять свои замечания и предложения по деятельности службы. Кроме того, с
информацией и предложениями можно обратиться непосредственно в отдел
внутренней безопасности по адресу: г.. Чернигов, ул. Ремесленная, 11 каб.208. по
каждому факту проводится служебная проверка и принимаются соответствующие меры.
Специалисты отдела внутренней безопасности будут благодарны за объективную информацию.
В течение 1 квартала текущего года с целью снижения уровня коррупции в
налоговой и таможенной сфере работниками отдела внутренней безопасности проведения
24 служебных расследования и проверки. По их результатам 7 материалов
направлено в правоохранительные органы для принятия решений.
По итогам проведенных служебных проверок и расследований в адрес
руководства Черниговской таможни ДФС и территориальных органов ДФС в
Черниговской области направлено 4 представления о принятии мер реагирования по
фактам выявленных работниками ВВБ нарушений, по результатам рассмотрения которых
к дисциплинарной ответственности привлечены 3 чиновника, вынесено 13
официальных предостережений.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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