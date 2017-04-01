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Об обеспечении работы ЦОП в праздничные дни

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 19:03
  • Просмотров: 16
Об обеспечении работы ЦОП в праздничные дниС целью организации качественного выполнения органами ДФС возложенных задач по обслуживанию налогоплательщиков, предотвращения возникновения возможных рисков несвоевременного и некачественного принятия налоговой отчетности и предоставления административных услуг, ГУ ДФС в Черниговской области сообщает о режиме работы ЦОП в праздничные и выходные дни:

- 15 апреля 2017 - рабочий день в соответствии с утвержденными

графиков работы ЦОП;

17 апреля 2017 - рабочий день в режиме дежурства до 17 час. 00

мин .;

- 16 апреля, 1, 2, 8, 9 мая 2017 - выходные дни.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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