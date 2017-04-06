Децентрализация на Черниговщине: Парафиевская ОТО

Парафиевская ОТО создалась в процессе добровольного объединения. В 2015 году в нее вошли Иваницкая, Петрушивська, Южненская и Мартыновская сельские советы. Председателем было избрано 70-летнюю Карпенко Валентину Федоровну, в прошлом сельскую учительницу, сейчас активистку и лидера общины. Благодаря своему авторитету Валентина Федоровна смогла донести до людей важность многих решений и добиться изменений.Создание Парафиевская ОТО дало существенное увеличение денежных поступлений в общий бюджет общины. Если раньше сумма едва доходила до 5,5 млн.грн, то теперь она превышает 33 млн.грн. в 2016 году. Дополнительное финансирование появилось за счет того, что больше денег осталось на местах - 60% налога на доходы физических лиц и помощь государства пошли общине. Это дало возможность повлиять на качество предоставления социальных и административных услуг.«Два года это совсем не много для понимания всей сложности изменений и преобразований, постигших нас в процессе децентрализации, но этого более чем достаточно, чтобы увидеть, что при удачном руководстве и в разы увеличенном финансировании можно достичь существенных изменений к лучшему», - делится с журналистами председатель Валентина Федоровна.В вновь ОТО вошли достаточно развиты и перспективные районы, что, безусловно, повлияло на успех дела. 11 сельскохозяйственных предприятия, среди которых «Фортуна», «Агровал» и др., 3 ООШ I-III ступеней, 5 детсадов, 5 домов, 4 ФАПы и это еще не все. Лучшим и самым ценным является принадлежность к Парафиевская ОТО Национального историко-культурного заповедника «Качановка», что дает общине довольно значительные перспективы развития туризма.Медицинская отрасль также претерпела изменения. Еще в 2015 году работала районная больница, впрочем силами Ичнянского районного совета была ликвидирована несмотря на протесты местных жителей. Для улучшения ситуации был создан Центр первичной медико-санитарной помощи, который начал действовать на базе помещения больницы. Дополнительно было открыто территориальный центр предоставления социальных услуг населению. В Парафиевская ОТО работают семейные врачи и социальные сотрудники, которые предоставляют более оперативную помощь.Мнение общества являются услышанной. Один раз в месяц работает выездная комиссия, которая во главе с поселковым головой осуществляет прием местных жителей чтобы объективно оценить необходимость тех или иных нововведений.С помощью дополнительных финансовых вложений в бюджет было отремонтировано школу, детсады, закуплено необходимое компьютерное оборудование, мебель, бытовую технику и школьный автобус (стоимость покупки последнего была поделена поровну между государством и общиной).Впереди еще немало работы, - в планах внедрения муниципальной полиции и реализация масштабного проекта «Качановка - казацкое поле» (последний нуждается в финансировании европейскими грантами, ведь бюджет общины финансово не сможет его потянуть). Также ждет решения проблема утилизации мусора, уличное освещение. Именно поэтому рассматривается вопрос создания собственного коммунального предприятия.Автор: Рудько АннаФото: Рудько Александр