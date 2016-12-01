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Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод?
- Сегодня, 11:30
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Чернигов намерена построить мусороперерабатывающий завод. Как уже сообщалось ранее, мэр Владислав Атрошенко достиг договоренности с польскими инвесторами, которые готовы построить завод в нашем городе. Сейчас определяется место, где он будет находиться. Владислав Атрошенко отметил, что население сегодня не в состоянии платить за переработку мусора по крайней мере экономически обоснованную цену.
Владислав Атрошенко, Черниговский городской голова: «На 5-10 лет мы могли бы пойти технологии сортировки мусора, потому что она сама дешевая. А дальше, утилизация. Это пока платежеспособность населения не вырастет хотя бы до 400 евро минимальной зарплаты ».
При таких условиях город может рассчитывать до 70% окупаемости затрат на строительство завода за счет тарифов.
Владислав Атрошенко: «Если мы сейчас выделяем землю, подписываем соглашение, строим мусороперерабатывающий завод, то в Чернигове, в хорошем случае, мусороперерабатывающий завод может заработать через 3 года».
Сейчас городской голова дал поручение начальникам управления жилищно-коммунального хозяйства, коммунального предприятия КАТП 2528, профильным заместителям, а также начальнику городского отдела ДСНС разработать перечень мероприятий, чтобы в летний период минимизировать риски возгорания действующего свалки.
Сюжет ТРК "Новый Чернигов"
Владислав Атрошенко, Черниговский городской голова: «На 5-10 лет мы могли бы пойти технологии сортировки мусора, потому что она сама дешевая. А дальше, утилизация. Это пока платежеспособность населения не вырастет хотя бы до 400 евро минимальной зарплаты ».
При таких условиях город может рассчитывать до 70% окупаемости затрат на строительство завода за счет тарифов.
Владислав Атрошенко: «Если мы сейчас выделяем землю, подписываем соглашение, строим мусороперерабатывающий завод, то в Чернигове, в хорошем случае, мусороперерабатывающий завод может заработать через 3 года».
Сейчас городской голова дал поручение начальникам управления жилищно-коммунального хозяйства, коммунального предприятия КАТП 2528, профильным заместителям, а также начальнику городского отдела ДСНС разработать перечень мероприятий, чтобы в летний период минимизировать риски возгорания действующего свалки.
Сюжет ТРК "Новый Чернигов"
Владислав Атрошенко, Черниговский городской голова: «На 5-10 лет мы могли бы пойти технологии сортировки мусора, потому что она сама дешевая. А дальше, утилизация. Это пока платежеспособность населения не вырастет хотя бы до 400 евро минимальной зарплаты ».
При таких условиях город может рассчитывать до 70% окупаемости затрат на строительство завода за счет тарифов.
Владислав Атрошенко: «Если мы сейчас выделяем землю, подписываем соглашение, строим мусороперерабатывающий завод, то в Чернигове, в хорошем случае, мусороперерабатывающий завод может заработать через 3 года».
Сейчас городской голова дал поручение начальникам управления жилищно-коммунального хозяйства, коммунального предприятия КАТП 2528, профильным заместителям, а также начальнику городского отдела ДСНС разработать перечень мероприятий, чтобы в летний период минимизировать риски возгорания действующего свалки.
Сюжет ТРК "Новый Чернигов"
Владислав Атрошенко, Черниговский городской голова: «На 5-10 лет мы могли бы пойти технологии сортировки мусора, потому что она сама дешевая. А дальше, утилизация. Это пока платежеспособность населения не вырастет хотя бы до 400 евро минимальной зарплаты ».
При таких условиях город может рассчитывать до 70% окупаемости затрат на строительство завода за счет тарифов.
Владислав Атрошенко: «Если мы сейчас выделяем землю, подписываем соглашение, строим мусороперерабатывающий завод, то в Чернигове, в хорошем случае, мусороперерабатывающий завод может заработать через 3 года».
Сейчас городской голова дал поручение начальникам управления жилищно-коммунального хозяйства, коммунального предприятия КАТП 2528, профильным заместителям, а также начальнику городского отдела ДСНС разработать перечень мероприятий, чтобы в летний период минимизировать риски возгорания действующего свалки.
Сюжет ТРК "Новый Чернигов"
Источник: pik.cn.ua
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