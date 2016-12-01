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Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:30
  • Просмотров: 9
Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод?Чернигов намерена построить мусороперерабатывающий завод. Как уже сообщалось ранее, мэр Владислав Атрошенко достиг договоренности с польскими инвесторами, которые готовы построить завод в нашем городе. Сейчас определяется место, где он будет находиться. Владислав Атрошенко отметил, что население сегодня не в состоянии платить за переработку мусора по крайней мере экономически обоснованную цену.

Владислав Атрошенко, Черниговский городской голова: «На 5-10 лет мы могли бы пойти технологии сортировки мусора, потому что она сама дешевая. А дальше, утилизация. Это пока платежеспособность населения не вырастет хотя бы до 400 евро минимальной зарплаты ».

При таких условиях город может рассчитывать до 70% окупаемости затрат на строительство завода за счет тарифов.

Владислав Атрошенко: «Если мы сейчас выделяем землю, подписываем соглашение, строим мусороперерабатывающий завод, то в Чернигове, в хорошем случае, мусороперерабатывающий завод может заработать через 3 года».

Сейчас городской голова дал поручение начальникам управления жилищно-коммунального хозяйства, коммунального предприятия КАТП 2528, профильным заместителям, а также начальнику городского отдела ДСНС разработать перечень мероприятий, чтобы в летний период минимизировать риски возгорания действующего свалки.

Сюжет ТРК "Новый Чернигов"

Владислав Атрошенко, Черниговский городской голова: «На 5-10 лет мы могли бы пойти технологии сортировки мусора, потому что она сама дешевая. А дальше, утилизация. Это пока платежеспособность населения не вырастет хотя бы до 400 евро минимальной зарплаты ».

При таких условиях город может рассчитывать до 70% окупаемости затрат на строительство завода за счет тарифов.

Владислав Атрошенко: «Если мы сейчас выделяем землю, подписываем соглашение, строим мусороперерабатывающий завод, то в Чернигове, в хорошем случае, мусороперерабатывающий завод может заработать через 3 года».

Сейчас городской голова дал поручение начальникам управления жилищно-коммунального хозяйства, коммунального предприятия КАТП 2528, профильным заместителям, а также начальнику городского отдела ДСНС разработать перечень мероприятий, чтобы в летний период минимизировать риски возгорания действующего свалки.

Сюжет ТРК "Новый Чернигов"шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: pik.cn.ua

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