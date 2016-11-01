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Черниговские школьницы ищут «предателя», из-за которого видео избиения попало в сеть
- Сегодня, 12:01
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В Чернигове девочки, избившие школьницу, не испытывают раскаяния. Напротив, они ищут "предателя", который "слил" видео избиения маме Полины.
Об этом сообщают местные СМИ.
Скандал с избиением Полины Малоштан приобрел крупные масштабы. Полиция завела уголовные дела, местные депутаты и совет по правам детей проводили совещания, вышла даже передача с участниками происшествия "Говорит Украина" на телевидении.
"Казалось бы, такой ход событий должен был вызвать у нападавших девушек страх и растерянность, но, судя по всему, они более чем уверены в своей безнаказанности. Именно поэтому вместо искреннего раскаяния и извинений они обдумывают, как можно определить человека, который отправила маме Полины видео группового избиения, и наказать ее", – сообщает издание со ссылкой на собственные источники.
Кроме того, мама девочки заявила, что им до сих пор угрожают.
"Не только угрожают, но и в открытую говорят: "Лучше б тебя убили". Вчера пришла СМС с текстом", – сказала мама 14-летней Полины.
Также сообщается, что девочки восстановили свои страницы в соцсетях, которые ранее были удалены сразу же после того, как инцидент получил широкую огласку.
Напомним, 3 апреля в Чернигове разгорелся скандал из-за публикаций в интернете нескольких видео с массовым избиением школьницами своих сверстниц. При этом дестяки человек наблюдали за этим и снимали на телефон.
Об этом сообщают местные СМИ.
Скандал с избиением Полины Малоштан приобрел крупные масштабы. Полиция завела уголовные дела, местные депутаты и совет по правам детей проводили совещания, вышла даже передача с участниками происшествия "Говорит Украина" на телевидении.
"Казалось бы, такой ход событий должен был вызвать у нападавших девушек страх и растерянность, но, судя по всему, они более чем уверены в своей безнаказанности. Именно поэтому вместо искреннего раскаяния и извинений они обдумывают, как можно определить человека, который отправила маме Полины видео группового избиения, и наказать ее", – сообщает издание со ссылкой на собственные источники.
Кроме того, мама девочки заявила, что им до сих пор угрожают.
"Не только угрожают, но и в открытую говорят: "Лучше б тебя убили". Вчера пришла СМС с текстом", – сказала мама 14-летней Полины.
Также сообщается, что девочки восстановили свои страницы в соцсетях, которые ранее были удалены сразу же после того, как инцидент получил широкую огласку.
Напомним, 3 апреля в Чернигове разгорелся скандал из-за публикаций в интернете нескольких видео с массовым избиением школьницами своих сверстниц. При этом дестяки человек наблюдали за этим и снимали на телефон.
Источник: 4ernigiv.info
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