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Самые ловкие по спортивному ориентированию – мальчики из 33-й школы и девочки из 1-й
- Сегодня, 12:35
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На минувшей неделе в Центральном парке культуры и отдыха г. Чернигова прошла спартакиада школьников по спортивному ориентированию.
Среди девушек соревновалась 21 команда (около 100 учащихся), а среди юношей - 18 команд (87 учащихся).
В личном зачете победителями стали:
Среди девушек:
I место - Борисенко Анна (школа № 3);
II место - Григорьева Екатерина (школа № 19);
III место - Шкода Ангелина (школа № 1).
Среди юношей:
I место - Кондратьев Андрей (СОШ № 1);
II место - Белоус Дмитрий (СОШ № 33);
III место — Шкода Николай (СОШ №27).
Командные протоколы соревнований прилагаются.
Среди девушек соревновалась 21 команда (около 100 учащихся), а среди юношей - 18 команд (87 учащихся).
В личном зачете победителями стали:
Среди девушек:
I место - Борисенко Анна (школа № 3);
II место - Григорьева Екатерина (школа № 19);
III место - Шкода Ангелина (школа № 1).
Среди юношей:
I место - Кондратьев Андрей (СОШ № 1);
II место - Белоус Дмитрий (СОШ № 33);
III место — Шкода Николай (СОШ №27).
Командные протоколы соревнований прилагаются.
Источник: 0462.ua
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