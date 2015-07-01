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Самые ловкие по спортивному ориентированию – мальчики из 33-й школы и девочки из 1-й

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:35
  • Просмотров: 13
Самые ловкие по спортивному ориентированию – мальчики из 33-й школы и девочки из 1-йНа минувшей неделе в Центральном парке культуры и отдыха г. Чернигова прошла спартакиада школьников по спортивному ориентированию.

Среди девушек соревновалась 21 команда (около 100 учащихся), а среди юношей - 18 команд (87 учащихся).

В личном зачете победителями стали:

Среди девушек:

I место - Борисенко Анна (школа № 3);

II место - Григорьева Екатерина (школа № 19);

III место - Шкода Ангелина (школа № 1).

Среди юношей:

I место - Кондратьев Андрей (СОШ № 1);

II место - Белоус Дмитрий (СОШ № 33);

III место — Шкода Николай (СОШ №27).

Командные протоколы соревнований прилагаются.





Самые ловкие по спортивному ориентированию – мальчики из 33-й школы и девочки из 1-й
Самые ловкие по спортивному ориентированию – мальчики из 33-й школы и девочки из 1-йшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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