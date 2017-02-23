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В Черниговском онкодиспансере кормят на 12,50 грн в день

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:02
  • Просмотров: 19
В Черниговском онкодиспансере кормят на 12,50 грн в день
Как питаются онкобольные в условиях бюджетного финансирования, журналисты увидели 11 апреля.

Они посетили пищеблок онкодиспансера, прошлись хранилищами, побывали в столовых стационаров, пообщались с пациентами и поварами, попробовали блюда, заявленные в меню, и обсудили ряд болезненных вопросов по улучшению обеспечения качественным и количественным питанием онкобольных.

Как акцентировал внимание главный врач онкологического диспансера Валерий Зуб, сегодня в условиях бюджетного недофинансирования медицинской сферы крайне трудно соответствовать нормативам питания.

Современный пациент питается только на 12,50 грн, тогда как согласно нормативам для онкобольных, эта сумма составляет 20 грн.

В этом году в областном бюджете предусмотрено почти 1,5 млн на питание, что лишь на 200 000 превышает прошлогодний показатель. Вся сумма использована.

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Источник: 0462.ua

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