4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Чернигове открыли сезон байдарок
В Чернигове открыли сезон байдарок
- Сегодня, 13:31
- Просмотров: 17
Первый спуск на воду вышел прохладным, ветреным, но в итоге удачным. Уже традиционно сезон открывают соревнованиями за кубок города, здесь выбирают лучших и проводят отбор участников, будут защищать область на всеукраинском уровне.
После зимнего перерыва черниговские гребцы впервые спустились на воду. Большая перемена - не значит, что наши спортсмены отдыхали все время. В зимний период они упорно тренируются в спортивных секциях.
В этом году даже выделили средства, чтобы отправить лучших гребцов на сборы в Львовской области.
Традиционно сезон гребле на байдарках открывают проведением Кубка Чернигова. В этом году собралось около 60 участников.
Это шанс проявить себя, продемонстрировать результат своей подготовки и заработать путевку на всеукраинские соревнования, ведь лучше - будут защищать честь области на кубке Украины.
Несмотря на то, что на Черниговщине лишь две спортивные школы имеют секции гребле на байдарках, этот вид спорта достаточно популярен и стремительно развивается. У тренеров и руководства достаточно оптимистичные прогнозы на этот сезон.
Видео Сивер-центр
После зимнего перерыва черниговские гребцы впервые спустились на воду. Большая перемена - не значит, что наши спортсмены отдыхали все время. В зимний период они упорно тренируются в спортивных секциях.
В этом году даже выделили средства, чтобы отправить лучших гребцов на сборы в Львовской области.
Традиционно сезон гребле на байдарках открывают проведением Кубка Чернигова. В этом году собралось около 60 участников.
Это шанс проявить себя, продемонстрировать результат своей подготовки и заработать путевку на всеукраинские соревнования, ведь лучше - будут защищать честь области на кубке Украины.
Несмотря на то, что на Черниговщине лишь две спортивные школы имеют секции гребле на байдарках, этот вид спорта достаточно популярен и стремительно развивается. У тренеров и руководства достаточно оптимистичные прогнозы на этот сезон.
Видео Сивер-центр
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Два серебра Кубка Украины по тяжелой атлетике остались в Чернигове
На минувшей неделе на стадионе Олимпийского центра «Чернигов» прошел Кубок Украины по тяжелой
Черниговская область начнет отопительный сезон с многомиллионными долгами
Черниговская область к новому отопительному сезону во всех сферах подготовлена на 93%. Об этом 23
Черниговские волейболисты примут участие в новом чемпионате Украины
Исполком Федерации волейбола Украины утвердил регламент всеукраинских соревнований на сезон
Черниговские баскетболисты открыли летний сезон
Яркое летнее солнце, звонкий стук мяча и море положительных эмоций! 7 июня, на спортивной площадке
В Чернигове открыли туристический сезон. ФОТОрепортаж Марианны Харди
5 апреля в Чернигове состоялось открытие туристического сезона.
В заявке на 1-й этап Кубка IBU пять воспитанников черниговской школы биатло ...
Уже совсем скоро стартует официальный биатлонный сезон. Но, несмотря на то, что первые
В Чернигове открыли сезон байдарок В Черниговском онкодиспансере кормят на 12,50 грн в день Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Школьники в Чернигове обнаружили клад 17-го века На ремонт дорог Черниговской области не хватает полмиллиарда... Подростки, которые били девушек, записали видеообращение (Ви...
Добавить комментарий!