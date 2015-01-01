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В Чернигове открыли сезон байдарок

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:31
  • Просмотров: 17
В Чернигове открыли сезон байдарокПервый спуск на воду вышел прохладным, ветреным, но в итоге удачным. Уже традиционно сезон открывают соревнованиями за кубок города, здесь выбирают лучших и проводят отбор участников, будут защищать область на всеукраинском уровне.

После зимнего перерыва черниговские гребцы впервые спустились на воду. Большая перемена - не значит, что наши спортсмены отдыхали все время. В зимний период они упорно тренируются в спортивных секциях.

В этом году даже выделили средства, чтобы отправить лучших гребцов на сборы в Львовской области.

Традиционно сезон гребле на байдарках открывают проведением Кубка Чернигова. В этом году собралось около 60 участников.

Это шанс проявить себя, продемонстрировать результат своей подготовки и заработать путевку на всеукраинские соревнования, ведь лучше - будут защищать честь области на кубке Украины.

Несмотря на то, что на Черниговщине лишь две спортивные школы имеют секции гребле на байдарках, этот вид спорта достаточно популярен и стремительно развивается. У тренеров и руководства достаточно оптимистичные прогнозы на этот сезон.

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Источник: 0462.ua

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