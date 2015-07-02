4ернігів.інфо » Стрічка новин » Черниговский политех поднялся на семь ступеней в рейтинге вузов Украины
Черниговский политех поднялся на семь ступеней в рейтинге вузов Украины
- Сегодня, 14:02
- Просмотров: 12
С 49-й ступени на 42-ю – таков результат Черниговского национального технологического университета за год, согласно рейтингу украинских вузов от издательской службы «УРАН» по заказу сайта Освіта.ua
Результаты рейтинга высших учебных заведений базируются на показателях базы данных Scopus, которая является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его сотрудниками.
База данных Scopus постоянно индексирует более 20 тысяч научных журналов и сотни книжных серий.
Так, в этом году на счету Черниговского национального технологического университета – 217 публикаций и 583 цитирования. Еще год назад эти цифры были – 163 и 418 соответственно.
Следует отметить, что в рейтинг включены 136 высших учебных заведений Украины.
На первом месте – Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, с 14 802 публикациями и 68 483 цитированиями.
На втором - Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина (8382 публикации и 40675 цитирования).
На третьем месте – Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича (2547 публикаций и 10122 цитирования).
Результаты рейтинга высших учебных заведений базируются на показателях базы данных Scopus, которая является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его сотрудниками.
База данных Scopus постоянно индексирует более 20 тысяч научных журналов и сотни книжных серий.
Так, в этом году на счету Черниговского национального технологического университета – 217 публикаций и 583 цитирования. Еще год назад эти цифры были – 163 и 418 соответственно.
Следует отметить, что в рейтинг включены 136 высших учебных заведений Украины.
На первом месте – Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, с 14 802 публикациями и 68 483 цитированиями.
На втором - Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина (8382 публикации и 40675 цитирования).
На третьем месте – Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича (2547 публикаций и 10122 цитирования).
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
В топ-50 вузов Центральной и Восточной Европы вошли два украинских
Национальный технический университет "КПИ" и Киевский национальный университет им. Т. Шевченко и
Черниговский педуниверситет на 88 месте в рейтинге прозрачности вузов
Аналитический центр CEDOS, при поддержке международного фонда «Возрождение», семь месяцев
В академический рейтинг попали три наших вуза: 133, 166 и 181 место
Еще неделя есть у абитуриентов, чтобы окончательно определиться с теми учебными заведениями, в
О росте цен на тепло и горячую воду для бюджетных учреждений
В соответствии с требованиями действующего законодательства Черниговский национальный
Три черниговских ВУЗа попали в ТОП-200
К сожалению, в рейтинге, что составил информационный образовательный ресурс Освіта.ua наши выши
Студенты Черниговского педуниверситета представят Украину на Универсиаде-20 ...
В Киеве состоялось заседание на тему - подготовка украинских студентов-спортсменов к ХХVI
В Чернигове открыли сезон байдарок В Черниговском онкодиспансере кормят на 12,50 грн в день Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Школьники в Чернигове обнаружили клад 17-го века На ремонт дорог Черниговской области не хватает полмиллиарда... Подростки, которые били девушек, записали видеообращение (Ви...
Добавить комментарий!