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На развитие медицины и историко-просветительской сферы общественным организациям Чернигов даст 200 тысяч

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:28
  • Просмотров: 12
В этом году, второй раз в Чернигове реализуется программа развития гражданского общества. Ее цель - на конкурсной основе выбрать проекты общественных организаций по определенным направлениям.

- В прошлом году ее реализацию нельзя назвать очень удачной. 100 тыс. гривен были распределены на 5 направлений, по 2 проекта в каждом. Таким образом, максимальная сумма одного проекта составляла до 10 тыс. Соответственно, никакого эффекта от этого город не получил, - пишет на своей странице в "Фейсбук" заместитель городского головы Александр Ломако. - Но, с чего-то надо начинать и я благодарен Игорь Андрейченко, который потратил средства своего депутатского фонда для того, чтобы запустить работу этой программы.

В 2017 сумма финансирования программы увеличена вдвое - до 200 тыс., а количество направлений работы наоборот сузилось до двух:

1. Проекты в сфере здравоохранения и спорта (популяризация здорового образа жизни, спортивные соревнования, просветительские кампании по правильному питанию, профилактические мероприятия, рекламные кампании и тому подобное).

2. Историко-просветительские проекты (могут быть направлены на проведение исторических конференций и круглых столов, борьбу с вандализмом, кампании направлены на сохранение исторической среды в городе, совершенствование, создание или разнообразие исторических зон отдыха города, изготовление видеороликов и печатных материалов о нашем городе и все, что направлено на повышение городского патриотизма).

Стоимость каждого проекта может достигать 25 тыс. грн. Проекты могут быть представлены общественными организациями, которые зарегистрированы в Чернигове и должны быть реализованы в течение 2017 года.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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