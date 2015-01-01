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На развитие медицины и историко-просветительской сферы общественным организациям Чернигов даст 200 тысяч
- Сегодня, 14:28
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В этом году, второй раз в Чернигове реализуется программа развития гражданского общества. Ее цель - на конкурсной основе выбрать проекты общественных организаций по определенным направлениям.
- В прошлом году ее реализацию нельзя назвать очень удачной. 100 тыс. гривен были распределены на 5 направлений, по 2 проекта в каждом. Таким образом, максимальная сумма одного проекта составляла до 10 тыс. Соответственно, никакого эффекта от этого город не получил, - пишет на своей странице в "Фейсбук" заместитель городского головы Александр Ломако. - Но, с чего-то надо начинать и я благодарен Игорь Андрейченко, который потратил средства своего депутатского фонда для того, чтобы запустить работу этой программы.
В 2017 сумма финансирования программы увеличена вдвое - до 200 тыс., а количество направлений работы наоборот сузилось до двух:
1. Проекты в сфере здравоохранения и спорта (популяризация здорового образа жизни, спортивные соревнования, просветительские кампании по правильному питанию, профилактические мероприятия, рекламные кампании и тому подобное).
2. Историко-просветительские проекты (могут быть направлены на проведение исторических конференций и круглых столов, борьбу с вандализмом, кампании направлены на сохранение исторической среды в городе, совершенствование, создание или разнообразие исторических зон отдыха города, изготовление видеороликов и печатных материалов о нашем городе и все, что направлено на повышение городского патриотизма).
Стоимость каждого проекта может достигать 25 тыс. грн. Проекты могут быть представлены общественными организациями, которые зарегистрированы в Чернигове и должны быть реализованы в течение 2017 года.
- В прошлом году ее реализацию нельзя назвать очень удачной. 100 тыс. гривен были распределены на 5 направлений, по 2 проекта в каждом. Таким образом, максимальная сумма одного проекта составляла до 10 тыс. Соответственно, никакого эффекта от этого город не получил, - пишет на своей странице в "Фейсбук" заместитель городского головы Александр Ломако. - Но, с чего-то надо начинать и я благодарен Игорь Андрейченко, который потратил средства своего депутатского фонда для того, чтобы запустить работу этой программы.
В 2017 сумма финансирования программы увеличена вдвое - до 200 тыс., а количество направлений работы наоборот сузилось до двух:
1. Проекты в сфере здравоохранения и спорта (популяризация здорового образа жизни, спортивные соревнования, просветительские кампании по правильному питанию, профилактические мероприятия, рекламные кампании и тому подобное).
2. Историко-просветительские проекты (могут быть направлены на проведение исторических конференций и круглых столов, борьбу с вандализмом, кампании направлены на сохранение исторической среды в городе, совершенствование, создание или разнообразие исторических зон отдыха города, изготовление видеороликов и печатных материалов о нашем городе и все, что направлено на повышение городского патриотизма).
Стоимость каждого проекта может достигать 25 тыс. грн. Проекты могут быть представлены общественными организациями, которые зарегистрированы в Чернигове и должны быть реализованы в течение 2017 года.
Источник: 0462.ua
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