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На Черниговщине из-за неосторожности граждан горело 13 га экосистем
- Сегодня, 15:03
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На протяжении прошедших суток подразделениями Управления ГСЧС Украины в Черниговской области ликвидировали 11 возгораний сухой растительности в природных экологических системах Варвинского, Гродненского, Талалаевского, Козелецкого, Куликовского и Прилуцкого районов, а также 3 пожара в жилом секторе граждан.
Общая площадь, пройденная огнем составила более 13 га. Причинами возникновения указанных пожаров послужила неосторожность граждан в обращении с огнем.
11 апреля в 17:20 в Службу спасения "101" в Талалаевском районе поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания в селе Займище. На место происшествия оперативно прибыло отделение двадцать первой государственной пожарно-спасательной части. Пожарные в 17:52 локализовали, а в 19:20 окончательно ликвидировали возгорание. К тушению привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники.
В связи с этим, спасатели в очередной раз обращаются к населению с просьбой быть крайне внимательными и осторожными в обращении с огнем. Помните, что в условиях сухой погоды горящие костры, брошенная непогашенной спичка или окурок могут стать причиной пожара. Только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности убережет Вас от негативных последствий.
Общая площадь, пройденная огнем составила более 13 га. Причинами возникновения указанных пожаров послужила неосторожность граждан в обращении с огнем.
11 апреля в 17:20 в Службу спасения "101" в Талалаевском районе поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания в селе Займище. На место происшествия оперативно прибыло отделение двадцать первой государственной пожарно-спасательной части. Пожарные в 17:52 локализовали, а в 19:20 окончательно ликвидировали возгорание. К тушению привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники.
В связи с этим, спасатели в очередной раз обращаются к населению с просьбой быть крайне внимательными и осторожными в обращении с огнем. Помните, что в условиях сухой погоды горящие костры, брошенная непогашенной спичка или окурок могут стать причиной пожара. Только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности убережет Вас от негативных последствий.
Источник: 0462.ua
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