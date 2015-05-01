На Черниговщине из-за неосторожности граждан горело 13 га экосистем

Общая площадь, пройденная огнем составила более 13 га. Причинами возникновения указанных пожаров послужила неосторожность граждан в обращении с огнем.11 апреля в 17:20 в Службу спасения "101" в Талалаевском районе поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания в селе Займище. На место происшествия оперативно прибыло отделение двадцать первой государственной пожарно-спасательной части. Пожарные в 17:52 локализовали, а в 19:20 окончательно ликвидировали возгорание. К тушению привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники.В связи с этим, спасатели в очередной раз обращаются к населению с просьбой быть крайне внимательными и осторожными в обращении с огнем. Помните, что в условиях сухой погоды горящие костры, брошенная непогашенной спичка или окурок могут стать причиной пожара. Только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности убережет Вас от негативных последствий.