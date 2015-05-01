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На Черниговщине из-за неосторожности граждан горело 13 га экосистем

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:03
  • Просмотров: 12
На Черниговщине из-за неосторожности граждан горело 13 га экосистемНа протяжении прошедших суток подразделениями Управления ГСЧС Украины в Черниговской области ликвидировали 11 возгораний сухой растительности в природных экологических системах Варвинского, Гродненского, Талалаевского, Козелецкого, Куликовского и Прилуцкого районов, а также 3 пожара в жилом секторе граждан.

Общая площадь, пройденная огнем составила более 13 га. Причинами возникновения указанных пожаров послужила неосторожность граждан в обращении с огнем.

11 апреля в 17:20 в Службу спасения "101" в Талалаевском районе поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания в селе Займище. На место происшествия оперативно прибыло отделение двадцать первой государственной пожарно-спасательной части. Пожарные в 17:52 локализовали, а в 19:20 окончательно ликвидировали возгорание. К тушению привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники.

В связи с этим, спасатели в очередной раз обращаются к населению с просьбой быть крайне внимательными и осторожными в обращении с огнем. Помните, что в условиях сухой погоды горящие костры, брошенная непогашенной спичка или окурок могут стать причиной пожара. Только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности убережет Вас от негативных последствий.
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Источник: 0462.ua

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