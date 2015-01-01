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Почему полезно спать без одежды
- Вчера, 15:30
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Спать обнаженным или в ночной пижаме? По словам доктора Сары Брюэр, второй вариант может помочь в потере веса. Организм начинает вырабатывать двойную порцию гормона кортизола, чтобы согреться. Вследствие этого используется энергия.
Также специалист отметила, что спать обнаженным полезно рядом с любимым человеком. Появляется ощущение свободы и любви. Вид голой кожи стимулирует возбуждение. «Когда вы спите без ночной пижамы, тело не перегревается в течение ночи. Это очень важно. Поскольку избыточная температура под одеждой является причиной нарушения сна, - сказала Брюэр. - увеличение на 3-4 градуса уменьшает глубокий сон и вызывает пробуждения. »Результаты опроса среди британцев показали, что 40% не высыпается ночью. Из общего количества 24% спят по 6:00 в сутки. Более трети отметили, что просыпаются с ощущением усталости
Также специалист отметила, что спать обнаженным полезно рядом с любимым человеком. Появляется ощущение свободы и любви. Вид голой кожи стимулирует возбуждение. «Когда вы спите без ночной пижамы, тело не перегревается в течение ночи. Это очень важно. Поскольку избыточная температура под одеждой является причиной нарушения сна, - сказала Брюэр. - увеличение на 3-4 градуса уменьшает глубокий сон и вызывает пробуждения. »Результаты опроса среди британцев показали, что 40% не высыпается ночью. Из общего количества 24% спят по 6:00 в сутки. Более трети отметили, что просыпаются с ощущением усталости
Источник: cheline.com.ua
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