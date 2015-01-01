﻿﻿ Почему полезно спать без одежды » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Почему полезно спать без одежды
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Почему полезно спать без одежды

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:30
  • Просмотров: 15
Почему полезно спать без одеждыСпать обнаженным или в ночной пижаме? По словам доктора Сары Брюэр, второй вариант может помочь в потере веса. Организм начинает вырабатывать двойную порцию гормона кортизола, чтобы согреться. Вследствие этого используется энергия.

Также специалист отметила, что спать обнаженным полезно рядом с любимым человеком. Появляется ощущение свободы и любви. Вид голой кожи стимулирует возбуждение. «Когда вы спите без ночной пижамы, тело не перегревается в течение ночи. Это очень важно. Поскольку избыточная температура под одеждой является причиной нарушения сна, - сказала Брюэр. - увеличение на 3-4 градуса уменьшает глубокий сон и вызывает пробуждения. »Результаты опроса среди британцев показали, что 40% не высыпается ночью. Из общего количества 24% спят по 6:00 в сутки. Более трети отметили, что просыпаются с ощущением усталостишаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Побороть болезни — вкусно и полезно: рецепты от недугов

В холодную и дождливую осеннюю погоду так хочется согреться теплым напитком. Особенно, если болит

Австралийские зоологи выяснили, что крокодилы спят с открытым глазом

Группа австралийских зоологов опубликовала работу, в которой доказывает, что крокодилы могут спать

5 причин почему полезно читать

Люди, которые любят читать (причем не только сводки криминальных хроник или отчеты спортивных

ТОП-15 ХИТРЫХ ПРИЕМОВ ПСИХОЛОГИИ, КОТОРЫЕ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

1. Когда смеется группа людей, каждый инстинктивно смотрит на того, кто ему симпатичнее всего (или

Меньше спишь — хуже живешь? Чем грозит недосыпание?

Ученые бьют тревогу: современные люди спят намного меньше, чем их предки. Только за последние сто

В Куликовском районе пенсионеры отдают последние копейки мошенникам, чтобы ...

В селе Вересочь Куликовского района на Черниговщине, уже второй месяц подряд, в дома одиноких
﻿
Видео
В Чернигове открыли сезон байдарок В Черниговском онкодиспансере кормят на 12,50 грн в день Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Школьники в Чернигове обнаружили клад 17-го века На ремонт дорог Черниговской области не хватает полмиллиарда... Подростки, которые били девушек, записали видеообращение (Ви...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети