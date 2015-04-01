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Нежинское «дерево единения» украсили
- Вчера, 16:11
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В Нежине стало доброй традицией накануне Пасхи украшать разукрашенными яйцами по улице Гоголевской цветущий абрикос, которому дали название «Дерево единения». Начал инициативу ОО «Центр новейших инициатив и коммуникаций».
Сегодня, 12 апреля, жильцы Нежина развешивали сделанные собственноручно пасхальные разукрашенные яйца. К акции присоединились образовательно-воспитательные заведения города, коллективы, организации и все желающие.
Сегодня, 12 апреля, жильцы Нежина развешивали сделанные собственноручно пасхальные разукрашенные яйца. К акции присоединились образовательно-воспитательные заведения города, коллективы, организации и все желающие.
Источник: cheline.com.ua
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