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Нежинское «дерево единения» украсили

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:11
  • Просмотров: 18
Нежинское «дерево единения» украсили В Нежине стало доброй традицией накануне Пасхи украшать разукрашенными яйцами по улице Гоголевской цветущий абрикос, которому дали название «Дерево единения». Начал инициативу ОО «Центр новейших инициатив и коммуникаций».

Сегодня, 12 апреля, жильцы Нежина развешивали сделанные собственноручно пасхальные разукрашенные яйца. К акции присоединились образовательно-воспитательные заведения города, коллективы, организации и все желающие.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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