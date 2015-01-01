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В Чернигове живет байконуривский ракетчик, который запускал «Буран»
- Вчера, 17:19
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Легендарный космодром «Байконур» является крупнейшим в мире. Об всю «космическую кухню» теперь уже российской базы (космодром арендован Россией у Казахстана до 2050 года) мы рассказывать не будем, а вот на отдельных эпизодах все же остановимся.
В Чернигове живет один из тех, кто свою жизнь посвятил «Байконура». ЧЕline выпала уникальная возможность пообщаться с этим человеком. Этот человек проработал на легендарном космодроме 30 лет и он участвовал в запуске известного космического корабля «Буран». Знакомьтесь - ракетный техник Самойлик Станислав Павлович, начальник испытательной лаборатории орбитального корабля 11F35 * (авт. - индекс «Бурана»). После окончания военного училища Станислав Самойлик был направлен для прохождения дальнейшей службы на «Байконур». После этого он прошел тернистый путь от военного техника к испытателя ракетных систем. «В Советском Союзе испытателей в учебных заведениях не готовили, поэтому приходилось учиться на опыте старших поколений испытателей. Во время испытаний происходило много встреч с интересными людьми - в том числе выпала возможность пообщаться с известным космонавтом Валерием Быковым. Это был 1987 », - вспоминает Станислав Павлович. Станислав Самойлик знает немало интересных подробностей.
«С самого начала космический корабль хотели назвать« Байкалом ». Но после того как на берегу озера построили бумажный завод и все отходы начали сливать в Байкал, решили дать название «Буран». Именно тогда ввели новую систему автоматической посадки «Буран» без вмешательства человека. Итак, «Буран». Он был покрыт специальной плиткой (где 38000 пластин). Обклеивали для того, так как при входе в плотные слои атмосферы корпус очень сильно нагревается. Интересно, что у американцев много плиток отвалилось, а у нас 4-5. То есть, он пришел как новенький из космоса. Вот небольшой кусочек этой белой плитки (авт. - показывает) у меня сохранился », - рассказывает ракетный техник.
Как известно, старт «Бурана» перенесли почти на месяц - устраняли «дефект». «Больше всего запомнилась посадка« Бурана ». Я был тогда на 250 площадке - это аэродром. Это было невероятно! Дух захватывало. Космический корабль четко - без вмешательства человека в автоматическом режиме приземлился на задней точке аэродрома. Жаль, что сейчас в Украине космонавтике не уделяют должного внимания. Всем ветеранам ракетчикам в этот день желаю крепкого здоровья и счастья », - приветствует Станислав Павлович коллег с Днем космонавтики и авиации.
В Чернигове живет один из тех, кто свою жизнь посвятил «Байконура». ЧЕline выпала уникальная возможность пообщаться с этим человеком. Этот человек проработал на легендарном космодроме 30 лет и он участвовал в запуске известного космического корабля «Буран». Знакомьтесь - ракетный техник Самойлик Станислав Павлович, начальник испытательной лаборатории орбитального корабля 11F35 * (авт. - индекс «Бурана»). После окончания военного училища Станислав Самойлик был направлен для прохождения дальнейшей службы на «Байконур». После этого он прошел тернистый путь от военного техника к испытателя ракетных систем. «В Советском Союзе испытателей в учебных заведениях не готовили, поэтому приходилось учиться на опыте старших поколений испытателей. Во время испытаний происходило много встреч с интересными людьми - в том числе выпала возможность пообщаться с известным космонавтом Валерием Быковым. Это был 1987 », - вспоминает Станислав Павлович. Станислав Самойлик знает немало интересных подробностей.
«С самого начала космический корабль хотели назвать« Байкалом ». Но после того как на берегу озера построили бумажный завод и все отходы начали сливать в Байкал, решили дать название «Буран». Именно тогда ввели новую систему автоматической посадки «Буран» без вмешательства человека. Итак, «Буран». Он был покрыт специальной плиткой (где 38000 пластин). Обклеивали для того, так как при входе в плотные слои атмосферы корпус очень сильно нагревается. Интересно, что у американцев много плиток отвалилось, а у нас 4-5. То есть, он пришел как новенький из космоса. Вот небольшой кусочек этой белой плитки (авт. - показывает) у меня сохранился », - рассказывает ракетный техник.
Как известно, старт «Бурана» перенесли почти на месяц - устраняли «дефект». «Больше всего запомнилась посадка« Бурана ». Я был тогда на 250 площадке - это аэродром. Это было невероятно! Дух захватывало. Космический корабль четко - без вмешательства человека в автоматическом режиме приземлился на задней точке аэродрома. Жаль, что сейчас в Украине космонавтике не уделяют должного внимания. Всем ветеранам ракетчикам в этот день желаю крепкого здоровья и счастья », - приветствует Станислав Павлович коллег с Днем космонавтики и авиации.
Источник: cheline.com.ua
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