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Бездушная уборка: на Черниговщине могилы притрусили мусором
- Вчера, 17:44
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В Прилуках на местном Сорочинской кладбище (старые захоронения) неизвестные убирали листья и мусор с могил, за которыми ухаживают. Но вместо того, чтобы вынести мусор за пределы кладбища в специально отведенное для этого место, люди цинично оставили все это на «чужих» могилах. Информацию об этом опубликовали в сообществе «подслушанных. Прилуки ».
Источник: cheline.com.ua
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