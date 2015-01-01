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Бездушная уборка: на Черниговщине могилы притрусили мусором

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:44
  • Просмотров: 21
Бездушная уборка: на Черниговщине могилы притрусили мусоромВ Прилуках на местном Сорочинской кладбище (старые захоронения) неизвестные убирали листья и мусор с могил, за которыми ухаживают. Но вместо того, чтобы вынести мусор за пределы кладбища в специально отведенное для этого место, люди цинично оставили все это на «чужих» могилах. Информацию об этом опубликовали в сообществе «подслушанных. Прилуки ».шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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