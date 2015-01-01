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Браконьер наловил рыбы почти на пять тысяч гривен

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:02
  • Просмотров: 26
Браконьер наловил рыбы почти на пять тысяч гривенВчера, пограничный наряд отдела пограничной службы «Днепровское» на одном из заливов р. Днепр возле с. Мысы задержал двух граждан Украины в возрасте 47 и 67 лет, которые осуществляли лов рыбы запрещенным орудием во время нереста, а именно жаберных сеткой. Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко.


В ходе осмотра места происшествия у браконьеров изъято запрещено орудия лова - 70 метровую сетку и 60 выловленных незаконным образом рыб. Сумма причиненного государству ущерба составляет около 4658 гривен. В действиях задержанных граждан усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 249 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», о чем сообщено сотрудников Национальной полиции Украины. Кроме того, за нарушение пограничного режима, а именно за нахождение в пограничной полосе без документов, на одного из правонарушителей составлен протокол о привлечении к административной ответственности по статье 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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