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Браконьер наловил рыбы почти на пять тысяч гривен
- Вчера, 18:02
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Вчера, пограничный наряд отдела пограничной службы «Днепровское» на одном из заливов р. Днепр возле с. Мысы задержал двух граждан Украины в возрасте 47 и 67 лет, которые осуществляли лов рыбы запрещенным орудием во время нереста, а именно жаберных сеткой. Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко.
В ходе осмотра места происшествия у браконьеров изъято запрещено орудия лова - 70 метровую сетку и 60 выловленных незаконным образом рыб. Сумма причиненного государству ущерба составляет около 4658 гривен. В действиях задержанных граждан усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 249 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», о чем сообщено сотрудников Национальной полиции Украины. Кроме того, за нарушение пограничного режима, а именно за нахождение в пограничной полосе без документов, на одного из правонарушителей составлен протокол о привлечении к административной ответственности по статье 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В ходе осмотра места происшествия у браконьеров изъято запрещено орудия лова - 70 метровую сетку и 60 выловленных незаконным образом рыб. Сумма причиненного государству ущерба составляет около 4658 гривен. В действиях задержанных граждан усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 249 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», о чем сообщено сотрудников Национальной полиции Украины. Кроме того, за нарушение пограничного режима, а именно за нахождение в пограничной полосе без документов, на одного из правонарушителей составлен протокол о привлечении к административной ответственности по статье 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Источник: cheline.com.ua
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