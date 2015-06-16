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СБУ перекрыла канал поставки наркотиков в СИЗО Чернигова
- Вчера, 18:29
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Инспектора отдела инженерно-технических средств охраны, связи и информации следственного изолятора Чернигова, который организовал канал поставки наркотиков в СИЗО, задержала Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-центре СБ Украины. Работник пенитенциарного учреждения, пользуясь беспрепятственным доступом, за деньги систематически проносил на режимную территорию и передавал заключенным наркотики. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все причастные к функционированию наркоканала.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-центре СБ Украины. Работник пенитенциарного учреждения, пользуясь беспрепятственным доступом, за деньги систематически проносил на режимную территорию и передавал заключенным наркотики. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все причастные к функционированию наркоканала.
Источник: cheline.com.ua
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