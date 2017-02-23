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Как сто лет назад в Чернигове заботились о чистоте Стрижня
- Вчера, 19:31
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В 1910 году некий господин Мацко подал в губернского правления проект на постройку завода по переработке животноводческого сырья вблизи Черторийских оврагов. Губернское правление, архитектор и даже в. о. командира квартированого в городе полка не на шутку встревожились, ведь завод, кроме они, угрожал Стрижню загрязнением нечистотами.
После отказа от всех местных органов, делец решил обратиться в имперский Сенат, рассчитывая, очевидно, что столица не будет разбираться в «мелких» проблемах дальнего Чернигова. Два года город с ужасом ожидало результат. И наконец пришло письмо, в котором извещалось, что император, соглашаясь с постановлением Сената, подписал указ, которым запрещает строительство в Чернигове завода. Серьезным основанием для отказа было несоответствие будущего объекта санитарным нормам и сверхвысокая вероятность экологического бедствия в случае появления такого сооружения у берегов Стрижня. Вот так решались вопросы экологии Чернигова века назад.
После отказа от всех местных органов, делец решил обратиться в имперский Сенат, рассчитывая, очевидно, что столица не будет разбираться в «мелких» проблемах дальнего Чернигова. Два года город с ужасом ожидало результат. И наконец пришло письмо, в котором извещалось, что император, соглашаясь с постановлением Сената, подписал указ, которым запрещает строительство в Чернигове завода. Серьезным основанием для отказа было несоответствие будущего объекта санитарным нормам и сверхвысокая вероятность экологического бедствия в случае появления такого сооружения у берегов Стрижня. Вот так решались вопросы экологии Чернигова века назад.
Источник: cheline.com.ua
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