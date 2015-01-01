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В онкодиспансере состоялась журналистская ревизия. Пока - без Ольги Фреймут
- Сегодня, 09:02
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Как питаются онкобольные в условиях бюджетного финансирования - это стало темой журналистской проверки, состоявшейся в медицинском учреждении вчера, 11 апреля.
Местные «ревизоры» непосредственно посетили пищеблок онкодиспансера, прошлись хранилищами, пришли в столовой стационаров, пообщались с пациентами и поварами, позаглядалы в каждую из кастрюль и сковородок, попробовали блюда, заявленные в меню, и обсудили ряд болезненных вопросов по улучшению обеспечения качественным и количественным питанием онкобольных. 12 вместо 20 Как акцентировал внимание главный врач онкологического диспансера Валерий Зуб, сегодня в условиях бюджетного недофинансирования медицинской сферы крайне трудно соответствовать нормативам питания. Современный пациент питается только на 12,50 грн, тогда как согласно нормативам для онкобольных, эта сумма составляет 20 грн. В этом году в областном бюджете предусмотрено почти 1,5 млн на питание, что лишь на 200 000 превышает прошлогодний показатель. Вся сумма использована. «Соответственно, при таких цифр и цен обеспечить полноценное питание трудно. Поэтому мы поставили себе задачу максимально сделать блюда разнообразными, что крайне важно для онкологического больного, - заявил Валерий Зуб. Болезненным стало и вопросы закупок продуктов. До внедрения тендерных процедур через ProZorro питание было более полноценным: два раза в неделю больные получали мясо и рыбу, один раз в неделю - куриные окорочка. Сейчас больные получают мясо только раз в неделю, по два раза - рыбу и куриные окорочка. Обидно, впрочем добавляют хлопот и недобросовестные поставщики, качество предлагаемых продуктов которых желает быть значительно лучше. «У нас были такие случаи, когда из заявленных образцов продукта ни один во время наших лабораторных исследований не ответил даже минимальным требованиям стандарта. Мы строго заворачиваем эту продукцию, - говорит о реалиях Валерий Зуб. Выжить онкодиспансера помогает спонсорская помощь: 5 тонн картофеля, который привез один из бизнесменов области, свекла, морковь - поставки от Красного Креста, Ичнянский завод сухого молока обеспечил молочным концентратом. Ежедневно в онкодиспансере питается 300 пациентов. Ежемесячно онкодиспансер закупает по 250 кг окорочка и рыбы и 65 кг говядины. Среди онкобольных постоянно осуществляется анонимный мониторинг качества блюд. О индивидуальное питание Уже в ближайшее время в онкодиспансере будет введена система индивидуального питания: есть пациент с существующего меню будет выбирать себе блюда по вкусу. По мнению администрации, такой шаг приближения к пожеланиям пациента, система питания становится максимально прозрачной и значительно снижается в таком случае и процент пищевых отходов. Как отметила главная медсестра онкодиспансера Лидия Столенець, соответствующий набор продуктов для каждого больного регламентируется нормативными актами. Пациенты питаются за диетой, так называемыми «столами». Согласно требованиям каждого отделения, складывается общее меню онкодиспансера. Как добавляет диетсестра онкодиспансера Валентина Ипатко, откорректировать индивидуальные пожелания пациентов - это вполне посильная задача для поваров онкодиспансера, сложнее - это приготовить блюдо из расчета на 12 грн НЕ мясорубкой единые Весомым частью процесса приготовления качественных блюд есть помещение и кухонное оборудование. Как отметил главный врач Валерий Зуб, пищеблок нуждается в мощной реконструкции, впрочем этот вопрос уже проработан: недавно изготовлена проектно сметная документация. После реконструкции реанимационного, радиационного и поликлинического отделений стартуют ремонтные работы в пищеблоке. По предварительным расчетам, стоимость работ и приобретение современного оборудования составит около 2 млн гривен. Крайне нужны новые котлы, вытяжки, холодильники и тому подобное.
Местные «ревизоры» непосредственно посетили пищеблок онкодиспансера, прошлись хранилищами, пришли в столовой стационаров, пообщались с пациентами и поварами, позаглядалы в каждую из кастрюль и сковородок, попробовали блюда, заявленные в меню, и обсудили ряд болезненных вопросов по улучшению обеспечения качественным и количественным питанием онкобольных. 12 вместо 20 Как акцентировал внимание главный врач онкологического диспансера Валерий Зуб, сегодня в условиях бюджетного недофинансирования медицинской сферы крайне трудно соответствовать нормативам питания. Современный пациент питается только на 12,50 грн, тогда как согласно нормативам для онкобольных, эта сумма составляет 20 грн. В этом году в областном бюджете предусмотрено почти 1,5 млн на питание, что лишь на 200 000 превышает прошлогодний показатель. Вся сумма использована. «Соответственно, при таких цифр и цен обеспечить полноценное питание трудно. Поэтому мы поставили себе задачу максимально сделать блюда разнообразными, что крайне важно для онкологического больного, - заявил Валерий Зуб. Болезненным стало и вопросы закупок продуктов. До внедрения тендерных процедур через ProZorro питание было более полноценным: два раза в неделю больные получали мясо и рыбу, один раз в неделю - куриные окорочка. Сейчас больные получают мясо только раз в неделю, по два раза - рыбу и куриные окорочка. Обидно, впрочем добавляют хлопот и недобросовестные поставщики, качество предлагаемых продуктов которых желает быть значительно лучше. «У нас были такие случаи, когда из заявленных образцов продукта ни один во время наших лабораторных исследований не ответил даже минимальным требованиям стандарта. Мы строго заворачиваем эту продукцию, - говорит о реалиях Валерий Зуб. Выжить онкодиспансера помогает спонсорская помощь: 5 тонн картофеля, который привез один из бизнесменов области, свекла, морковь - поставки от Красного Креста, Ичнянский завод сухого молока обеспечил молочным концентратом. Ежедневно в онкодиспансере питается 300 пациентов. Ежемесячно онкодиспансер закупает по 250 кг окорочка и рыбы и 65 кг говядины. Среди онкобольных постоянно осуществляется анонимный мониторинг качества блюд. О индивидуальное питание Уже в ближайшее время в онкодиспансере будет введена система индивидуального питания: есть пациент с существующего меню будет выбирать себе блюда по вкусу. По мнению администрации, такой шаг приближения к пожеланиям пациента, система питания становится максимально прозрачной и значительно снижается в таком случае и процент пищевых отходов. Как отметила главная медсестра онкодиспансера Лидия Столенець, соответствующий набор продуктов для каждого больного регламентируется нормативными актами. Пациенты питаются за диетой, так называемыми «столами». Согласно требованиям каждого отделения, складывается общее меню онкодиспансера. Как добавляет диетсестра онкодиспансера Валентина Ипатко, откорректировать индивидуальные пожелания пациентов - это вполне посильная задача для поваров онкодиспансера, сложнее - это приготовить блюдо из расчета на 12 грн НЕ мясорубкой единые Весомым частью процесса приготовления качественных блюд есть помещение и кухонное оборудование. Как отметил главный врач Валерий Зуб, пищеблок нуждается в мощной реконструкции, впрочем этот вопрос уже проработан: недавно изготовлена проектно сметная документация. После реконструкции реанимационного, радиационного и поликлинического отделений стартуют ремонтные работы в пищеблоке. По предварительным расчетам, стоимость работ и приобретение современного оборудования составит около 2 млн гривен. Крайне нужны новые котлы, вытяжки, холодильники и тому подобное.
Источник: cheline.com.ua
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