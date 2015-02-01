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Студент, которого выгнали из черниговского вуза, сейчас «учит жизни» россиян в программе Малахова

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:38
  • Просмотров: 28
Студент, которого выгнали из черниговского вуза, сейчас «учит жизни» россиян в программе МалаховаБывший студент технологического факультета Черниговского педагогического университета имени Т. Шевченко Георгий Медведицкой, который так и не закончил учебу в вузе, в настоящее время «засветился» на российских ток-шоу. В них он выступает в роли психотерапевта. В частности, в одном из выпусков популярного российского ток-шоу «Пусть говорят» с ведущим Андреем Малаховым Георгий Медведицкой предоставлял свои советы певице и модели Алене Кравец.

Кстати, в 2012 году Георгий Медведицкой был ведущим скандальной черниговской интернет-программы «Король вечеринок», которое отметилось большим количеством нецензурной брани и вульгарности. Тогда в интервью одному из черниговских изданий на вопрос: какой дальнейшее развитие его карьеры, Георгий ответил: «Я думаю, что это будет что-то связанное с телевидением, с шоу-бизнесом. Вижу себя в роли шоумена. Я настроен на многие ответвлений и на личное развитие ». Отметим, что Георгий Медведицкой на четвертом курсе обучения в Чернигове был отчислен за неуспеваемость и, соответственно, не был допущен к государственным экзаменам.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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