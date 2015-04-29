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Две Сиверянки родили по десятому ребенку
- Сегодня, 10:15
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В 2016 году на Черниговщине родились 8506 малышей. Это на 598 младенцев, или на 7% меньше, чем в предыдущем году. Ежедневно на свет появлялись в среднем 23 малыша. Две трети детей родились в городских поселениях.
Среди рожденных 4356 мальчиков и 4150 девочек. Об этом ЧЕline сообщили уголовному управлении статистики уЧернигивський области на 1000 населения области приходилось 8,2 новорожденных против 8,7 - в 2015 году. В пределах области этот показатель был крупнейшим в Боровичском районе (10,0), наименьшим - в Талалаевском (6,2). В городских поселениях рождаемость традиционно выше, чем в сельской местности (8,4 против 7,7). Половина женщин, которые рожали, стали мамами впервые, несколько более трети (36%) - во второй раз, каждый седьмой - родила третьего и более ребенка (двое из них родили десятого по счету ребенка). В прошлом году в области на свет появились 77 двойняшек. Средний возраст рожениц составил почти 28 лет, а мам, родивших первенца - 25 лет. Молодыми родителями стали одна 12-летняя, три 14-летние девушки и трое 17-летних ребят. Старейшими - 47-летняя женщина и 64-летний мужчина. Самая большая разница в возрасте родителей - 30 лет. В прошлом году 22% младенцев появились на свет у матерей-одиночек или у родителей, брак которых не зарегистрирован. В городских поселениях каждый пятый ребенок родился вне брака, в сельской местности - каждый третий.
Среди рожденных 4356 мальчиков и 4150 девочек. Об этом ЧЕline сообщили уголовному управлении статистики уЧернигивський области на 1000 населения области приходилось 8,2 новорожденных против 8,7 - в 2015 году. В пределах области этот показатель был крупнейшим в Боровичском районе (10,0), наименьшим - в Талалаевском (6,2). В городских поселениях рождаемость традиционно выше, чем в сельской местности (8,4 против 7,7). Половина женщин, которые рожали, стали мамами впервые, несколько более трети (36%) - во второй раз, каждый седьмой - родила третьего и более ребенка (двое из них родили десятого по счету ребенка). В прошлом году в области на свет появились 77 двойняшек. Средний возраст рожениц составил почти 28 лет, а мам, родивших первенца - 25 лет. Молодыми родителями стали одна 12-летняя, три 14-летние девушки и трое 17-летних ребят. Старейшими - 47-летняя женщина и 64-летний мужчина. Самая большая разница в возрасте родителей - 30 лет. В прошлом году 22% младенцев появились на свет у матерей-одиночек или у родителей, брак которых не зарегистрирован. В городских поселениях каждый пятый ребенок родился вне брака, в сельской местности - каждый третий.
Источник: cheline.com.ua
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