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В Чернигове могут создать музей под открытым небом с мини-копиями украинских архитектурных сооружений

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:17
  • Просмотров: 7
В Чернигове могут создать музей под открытым небом с мини-копиями украинских архитектурных сооруженийВ Чернигове могут создать музей под открытым небом с мини-копиями украинских архитектурных сооружений. Об этом сообщил заместитель черниговского городского головы Александра Ломако в комментарии под публикацией черниговца Дмитрия Тигранова в Facebook.


«В Европе очень популярны различные парки миниатюр. Это особый вид музея под открытым небом, а котором демонстрируются уменьшенные копии архитектурных зданий и технических объектов. Было бы замечательно сделать что-то подобное в Чернигове, например, «Украина в миниатюре», где были бы представлены достопримечательности каждой области », - написал Дмитрий Тигранов. Александр Ломако отметил, что над этим вопросом уже работают, но детали разглашать он не стал. А значит, в Чернигове скоро может появиться новый туристический объект. Каким он будет - покажет время.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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