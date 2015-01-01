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В Чернигове могут создать музей под открытым небом с мини-копиями украинских архитектурных сооружений
- Сегодня, 11:17
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В Чернигове могут создать музей под открытым небом с мини-копиями украинских архитектурных сооружений. Об этом сообщил заместитель черниговского городского головы Александра Ломако в комментарии под публикацией черниговца Дмитрия Тигранова в Facebook.
«В Европе очень популярны различные парки миниатюр. Это особый вид музея под открытым небом, а котором демонстрируются уменьшенные копии архитектурных зданий и технических объектов. Было бы замечательно сделать что-то подобное в Чернигове, например, «Украина в миниатюре», где были бы представлены достопримечательности каждой области », - написал Дмитрий Тигранов. Александр Ломако отметил, что над этим вопросом уже работают, но детали разглашать он не стал. А значит, в Чернигове скоро может появиться новый туристический объект. Каким он будет - покажет время.
«В Европе очень популярны различные парки миниатюр. Это особый вид музея под открытым небом, а котором демонстрируются уменьшенные копии архитектурных зданий и технических объектов. Было бы замечательно сделать что-то подобное в Чернигове, например, «Украина в миниатюре», где были бы представлены достопримечательности каждой области », - написал Дмитрий Тигранов. Александр Ломако отметил, что над этим вопросом уже работают, но детали разглашать он не стал. А значит, в Чернигове скоро может появиться новый туристический объект. Каким он будет - покажет время.
Источник: cheline.com.ua
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