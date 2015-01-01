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Где в Чернигове можно получить бесплатные лекарства? Список дополнен
- Сегодня, 11:26
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С начала апреля стартовала правительственная программа «Доступні ліки», в рамках которой пациенты смогут получить лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой.
Для жителей Чернигова на реализацию указанной программы предусмотрено 3,7 миллиона гривен. На компенсацию стоимости медицинских препаратов в Черниговской области государство выделило более 13 миллионов.
Список аптек и аптечных пунктов, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов в рамках программы «Доступные лекарства» на территории Чернигова:
Сеть аптек коммунального предприятия «Ліки України»
Аптека «Надія», пр. Мира, 89
Аптека «Красносельская», ул. Красносельского, 73
Аптека № 77, ул. Белова, 8
аптечный пункт, ул. 1 Мая, 172
Аптека № 99, ул. Мазепы, 55
Аптека № 191, ул. Пирогова, 16
аптечный пункт, ул. Чорновола, 24
аптечные пункты, ул. Мазепы, 3
Межбольничная аптека № 206, аптечный пункт, ул. Мазепы, 55-А
аптечный пункт, пр. Мира, 44
аптечный пункт, ул. 1 Мая, 168
Аптека № 208, пр. Мира, 211
аптечный пункт, ул. 1 Мая, 170
аптечный пункт, ул. Защитников Украины, 22
аптечный пункт, ул. Шевченко, 160
аптечный пункт, ул. Шевченко, 114
аптечный пункт, ул. Рокоссовского, 47
аптека № 210, пр. Мира, 217
аптечные пункты, ул. Волковича, 25
Сеть аптек ООО «Фирмы «СНГ»
Аптека № 1, ул. 1 Мая, 163
аптечный пункт, №1 пр. Мира, 44
аптечный пункт, ул. Волковича, 25 (палатный корпус №1)
аптечный пункт №5, ул. Волковича, 25 (поликлинический корпус)
О расширении сети будет сообщено дополнительно.
Напомним, чтобы получить бесплатные лекарства, нужно обратиться к врачу и получить правильно выписанный рецепт. Затем с ним посетить аптеки со специальной наклейкой и получить лекарства по рецепту.
Стоимость лекарств полностью или частично оплачивает государство.
Механизм возмещения стоимости лекарств (реимбурсации) распространяется на сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и бронхиальную астму.
По всем вопросам жители Чернигова могут обращаться на «горячую линию» 15-45.
ООО «Региональная аптечная сеть РУАН»
Аптека, ул. Ремесленная, 53
ЧП «Фирмы «Мединтех»
Аптека № 1, ул. 1 Гвардейской Армии, 4
ООО «Аптека № 180»
Аптека № 180, ул. Шевченко, 112-А
ЧП «Світ здоров’я – ЗЖС»
Аптека № 2, ул. Казацкая, 48
Аптека № 3, ул. Гагарина, 4
аптечный пункт №1 аптеки №3, пр. Мира, 44
Аптека № 4, пр. Мира, 44
Аптека № 5, ул. Доценко, 17
Для жителей Чернигова на реализацию указанной программы предусмотрено 3,7 миллиона гривен. На компенсацию стоимости медицинских препаратов в Черниговской области государство выделило более 13 миллионов.
Список аптек и аптечных пунктов, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов в рамках программы «Доступные лекарства» на территории Чернигова:
Сеть аптек коммунального предприятия «Ліки України»
Аптека «Надія», пр. Мира, 89
Аптека «Красносельская», ул. Красносельского, 73
Аптека № 77, ул. Белова, 8
аптечный пункт, ул. 1 Мая, 172
Аптека № 99, ул. Мазепы, 55
Аптека № 191, ул. Пирогова, 16
аптечный пункт, ул. Чорновола, 24
аптечные пункты, ул. Мазепы, 3
Межбольничная аптека № 206, аптечный пункт, ул. Мазепы, 55-А
аптечный пункт, пр. Мира, 44
аптечный пункт, ул. 1 Мая, 168
Аптека № 208, пр. Мира, 211
аптечный пункт, ул. 1 Мая, 170
аптечный пункт, ул. Защитников Украины, 22
аптечный пункт, ул. Шевченко, 160
аптечный пункт, ул. Шевченко, 114
аптечный пункт, ул. Рокоссовского, 47
аптека № 210, пр. Мира, 217
аптечные пункты, ул. Волковича, 25
Сеть аптек ООО «Фирмы «СНГ»
Аптека № 1, ул. 1 Мая, 163
аптечный пункт, №1 пр. Мира, 44
аптечный пункт, ул. Волковича, 25 (палатный корпус №1)
аптечный пункт №5, ул. Волковича, 25 (поликлинический корпус)
О расширении сети будет сообщено дополнительно.
Напомним, чтобы получить бесплатные лекарства, нужно обратиться к врачу и получить правильно выписанный рецепт. Затем с ним посетить аптеки со специальной наклейкой и получить лекарства по рецепту.
Стоимость лекарств полностью или частично оплачивает государство.
Механизм возмещения стоимости лекарств (реимбурсации) распространяется на сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и бронхиальную астму.
По всем вопросам жители Чернигова могут обращаться на «горячую линию» 15-45.
ООО «Региональная аптечная сеть РУАН»
Аптека, ул. Ремесленная, 53
ЧП «Фирмы «Мединтех»
Аптека № 1, ул. 1 Гвардейской Армии, 4
ООО «Аптека № 180»
Аптека № 180, ул. Шевченко, 112-А
ЧП «Світ здоров’я – ЗЖС»
Аптека № 2, ул. Казацкая, 48
Аптека № 3, ул. Гагарина, 4
аптечный пункт №1 аптеки №3, пр. Мира, 44
Аптека № 4, пр. Мира, 44
Аптека № 5, ул. Доценко, 17
Источник: 0462.ua
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