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Где в Чернигове можно получить бесплатные лекарства? Список дополнен

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:26
  • Просмотров: 29
Где в Чернигове можно получить бесплатные лекарства? Список дополненС начала апреля стартовала правительственная программа «Доступні ліки», в рамках которой пациенты смогут получить лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой.

Для жителей Чернигова на реализацию указанной программы предусмотрено 3,7 миллиона гривен. На компенсацию стоимости медицинских препаратов в Черниговской области государство выделило более 13 миллионов.

Список аптек и аптечных пунктов, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов в рамках программы «Доступные лекарства» на территории Чернигова:


Сеть аптек коммунального предприятия «Ліки України»
Аптека «Надія», пр. Мира, 89
Аптека «Красносельская», ул. Красносельского, 73
Аптека № 77, ул. Белова, 8

аптечный пункт, ул. 1 Мая, 172
Аптека № 99, ул. Мазепы, 55
Аптека № 191, ул. Пирогова, 16

аптечный пункт, ул. Чорновола, 24
аптечные пункты, ул. Мазепы, 3
Межбольничная аптека № 206, аптечный пункт, ул. Мазепы, 55-А

аптечный пункт, пр. Мира, 44
аптечный пункт, ул. 1 Мая, 168
Аптека № 208, пр. Мира, 211

аптечный пункт, ул. 1 Мая, 170
аптечный пункт, ул. Защитников Украины, 22
аптечный пункт, ул. Шевченко, 160

аптечный пункт, ул. Шевченко, 114
аптечный пункт, ул. Рокоссовского, 47
аптека № 210, пр. Мира, 217
аптечные пункты, ул. Волковича, 25

Сеть аптек ООО «Фирмы «СНГ»
Аптека № 1, ул. 1 Мая, 163
аптечный пункт, №1 пр. Мира, 44
аптечный пункт, ул. Волковича, 25 (палатный корпус №1)
аптечный пункт №5, ул. Волковича, 25 (поликлинический корпус)

О расширении сети будет сообщено дополнительно.

Напомним, чтобы получить бесплатные лекарства, нужно обратиться к врачу и получить правильно выписанный рецепт. Затем с ним посетить аптеки со специальной наклейкой и получить лекарства по рецепту.



Стоимость лекарств полностью или частично оплачивает государство.

Механизм возмещения стоимости лекарств (реимбурсации) распространяется на сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и бронхиальную астму.

По всем вопросам жители Чернигова могут обращаться на «горячую линию» 15-45.


ООО «Региональная аптечная сеть РУАН»
Аптека, ул. Ремесленная, 53

ЧП «Фирмы «Мединтех»
Аптека № 1, ул. 1 Гвардейской Армии, 4

ООО «Аптека № 180»
Аптека № 180, ул. Шевченко, 112-А

ЧП «Світ здоров’я – ЗЖС»
Аптека № 2, ул. Казацкая, 48
Аптека № 3, ул. Гагарина, 4
аптечный пункт №1 аптеки №3, пр. Мира, 44
Аптека № 4, пр. Мира, 44
Аптека № 5, ул. Доценко, 17шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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