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"Минера" черниговского общежития поймали

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:01
  • Просмотров: 23
"Минера" черниговского общежития поймалиСотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками Управления патрульной полиции г. Чернигова и горотдела Главного управления Национальной полиции в области задержали мужчину, который по телефону сообщил о минировании одного из общежитий г. Чернигова.

12 апреля, ночью, на телефонную линию «101» поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о заминировании пятиэтажного общежития в областном центре. В результате обследования места происшествия правоохранителями взрывных устройств обнаружено не было.

В течение короткого срока благодаря взаимодействию правоохранительных структур «аноним» был установлен и задержан. Выяснилось, что фейковое заминирование из хулиганских побуждений совершил неработающий ранее судимый 28-летний черниговец, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении указанного преступления. Продолжается досудебное расследование.

Напоминаем, что за совершение указанного преступления Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.
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Источник: 0462.ua

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