"Минера" черниговского общежития поймали

12 апреля, ночью, на телефонную линию «101» поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о заминировании пятиэтажного общежития в областном центре. В результате обследования места происшествия правоохранителями взрывных устройств обнаружено не было.В течение короткого срока благодаря взаимодействию правоохранительных структур «аноним» был установлен и задержан. Выяснилось, что фейковое заминирование из хулиганских побуждений совершил неработающий ранее судимый 28-летний черниговец, находясь в состоянии алкогольного опьянения.Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении указанного преступления. Продолжается досудебное расследование.Напоминаем, что за совершение указанного преступления Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.