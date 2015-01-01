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"Минера" черниговского общежития поймали
- Сегодня, 12:01
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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками Управления патрульной полиции г. Чернигова и горотдела Главного управления Национальной полиции в области задержали мужчину, который по телефону сообщил о минировании одного из общежитий г. Чернигова.
12 апреля, ночью, на телефонную линию «101» поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о заминировании пятиэтажного общежития в областном центре. В результате обследования места происшествия правоохранителями взрывных устройств обнаружено не было.
В течение короткого срока благодаря взаимодействию правоохранительных структур «аноним» был установлен и задержан. Выяснилось, что фейковое заминирование из хулиганских побуждений совершил неработающий ранее судимый 28-летний черниговец, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении указанного преступления. Продолжается досудебное расследование.
Напоминаем, что за совершение указанного преступления Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.
12 апреля, ночью, на телефонную линию «101» поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о заминировании пятиэтажного общежития в областном центре. В результате обследования места происшествия правоохранителями взрывных устройств обнаружено не было.
В течение короткого срока благодаря взаимодействию правоохранительных структур «аноним» был установлен и задержан. Выяснилось, что фейковое заминирование из хулиганских побуждений совершил неработающий ранее судимый 28-летний черниговец, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении указанного преступления. Продолжается досудебное расследование.
Напоминаем, что за совершение указанного преступления Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.
Источник: 0462.ua
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