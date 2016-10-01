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Черниговские патрульные задержали вора при попытке продать украденное
- Сегодня, 12:31
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Вчера, 12 апреля, около трех ночи экипаж патрульной полиции обратил внимание на автомобиль такси, стоявший возле пункта приема металлолома на ул. Громадской. Полицейские решили остановиться и пообщаться с водителем.
Таксист рассказал патрульным, что только что привез мужчину, который заказал такси. Также водитель сообщил, что клиент сейчас находится на территории пункта приема, а привез он сдавать в утиль аккумулятор. Правоохранители сразу поинтересовались, где таксист забирал клиента.
Когда человек, который приехал на такси, вернулся, патрульные поинтересовались, принадлежит ли ему аккумулятор и почему в такую позднюю пору он решил сдать его на металлолом. Гражданин уклонялся от прямых ответов на вопросы и так и не смог ответить, почему приехал в три часа ночи на пункт приема металлолома.
Пока патрульные общались с пассажиром такси, поступила информация, что другой экипаж нашел на парковке автомобиль с открытым капотом и одной из дверей. Выяснилось, что автомобиль находится именно на той улице, где таксист забрал клиента.
Правоохранители за несколько минут установили владельца искореженного автомобиля и смогли связаться с ним. Мужчина вышел к своему авто, где его ждали полицейские. Он сообщил марку аккумулятора, описал, как он выглядит. По описанию он был абсолютно схож с тем, который на другом конце города как раз хотели сдать на металлолом.
Экипаж, который находился на улице Громадской, получив подтверждение о похищении аккумулятора, задержал пассажира такси и вызвал следственно-оперативную группу, а патрульные, которые общались с владельцем похищенного, приняли от него заявление.
Таксист рассказал патрульным, что только что привез мужчину, который заказал такси. Также водитель сообщил, что клиент сейчас находится на территории пункта приема, а привез он сдавать в утиль аккумулятор. Правоохранители сразу поинтересовались, где таксист забирал клиента.
Когда человек, который приехал на такси, вернулся, патрульные поинтересовались, принадлежит ли ему аккумулятор и почему в такую позднюю пору он решил сдать его на металлолом. Гражданин уклонялся от прямых ответов на вопросы и так и не смог ответить, почему приехал в три часа ночи на пункт приема металлолома.
Пока патрульные общались с пассажиром такси, поступила информация, что другой экипаж нашел на парковке автомобиль с открытым капотом и одной из дверей. Выяснилось, что автомобиль находится именно на той улице, где таксист забрал клиента.
Правоохранители за несколько минут установили владельца искореженного автомобиля и смогли связаться с ним. Мужчина вышел к своему авто, где его ждали полицейские. Он сообщил марку аккумулятора, описал, как он выглядит. По описанию он был абсолютно схож с тем, который на другом конце города как раз хотели сдать на металлолом.
Экипаж, который находился на улице Громадской, получив подтверждение о похищении аккумулятора, задержал пассажира такси и вызвал следственно-оперативную группу, а патрульные, которые общались с владельцем похищенного, приняли от него заявление.
Источник: 0462.ua
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