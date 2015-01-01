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Оркестр 8 учебного центра Госспецтрансслужбы, который дислоцируется в Чернигове, оригинально поздравил киевское «Динамо» с 90-летним юбилеем.
Перед игрой и в перерыве матча 24 тура Премьер-лиги с «Олимпиком», наши музыканты порадовали игроков и болельщиков своим необычным и оригинальным выступлением.
Оркестр 8 учебного центра, хорошо известный в Украине и за ее пределами, регулярно участвует в международных фестивалях.
Также военные музыканты выполняют важные задачи в Донбассе по охране объектов инфраструктуры.
Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поздравил киевское «Динамо» с юбилеем
- Сегодня, 13:01
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Оркестр 8 учебного центра Госспецтрансслужбы, который дислоцируется в Чернигове, оригинально поздравил киевское «Динамо» с 90-летним юбилеем.
Перед игрой и в перерыве матча 24 тура Премьер-лиги с «Олимпиком», наши музыканты порадовали игроков и болельщиков своим необычным и оригинальным выступлением.
Оркестр 8 учебного центра, хорошо известный в Украине и за ее пределами, регулярно участвует в международных фестивалях.
Также военные музыканты выполняют важные задачи в Донбассе по охране объектов инфраструктуры.
Источник: 0462.ua
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