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Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поздравил киевское «Динамо» с юбилеем

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:01
  • Просмотров: 19
Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поздравил киевское «Динамо» с юбилеем
Оркестр 8 учебного центра Госспецтрансслужбы, который дислоцируется в Чернигове, оригинально поздравил киевское «Динамо» с 90-летним юбилеем.

Перед игрой и в перерыве матча 24 тура Премьер-лиги с «Олимпиком», наши музыканты порадовали игроков и болельщиков своим необычным и оригинальным выступлением.

Оркестр 8 учебного центра, хорошо известный в Украине и за ее пределами, регулярно участвует в международных фестивалях.

Также военные музыканты выполняют важные задачи в Донбассе по охране объектов инфраструктуры.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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