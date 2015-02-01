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Зверское убийство лосей в Черниговской области полиции спустить на тормозах не получится

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:32
  • Просмотров: 23
Зверское убийство лосей в Черниговской области полиции спустить на тормозах не получитсяПолицейские развели руками и заверили, что не могут привлечь к ответственности виновных. Однако прокуратура отменила постановление о закрытии уголовного дела.

Полиция после решения прокуратуры вынуждена была возобновить расследование убийства браконьерами семьи лосей. Хотя ранее правоохранители заявляли, что нарушители закона смогут избежать наказания.

Напомним, в январе этого года браконьеры на квадроциклах в Нежинском районе расстреляли мигрирующую стаю лосей, убив самца и беременную самку. Еще несколько молодых животных были ранены.

Свидетелями преступления стали работники лесного хозяйства, сопровождавшие группу животных.

В начале апреля начальник ГУНП в Черниговской полиции Эдуард Алехин объявил, что живодеры найдены, но привлечь их к уголовной ответственности якобы невозможно из-за несовершенной законодательной базы.

Дескать, сумма ущерба – 60 тысяч гривен, а уголовная ответственность наступает с 200 тысяч.

В итоге уголовное производство было закрыто, а материалы переданы в экоинспекцию

для составления административных протоколов. То есть, браконьеры могли отделаться всего лишь штрафом.

Теперь прокуратура сообщила, что следователь Нежинского отдела полиции без выяснения всех обстоятельств уголовного правонарушения принял преждевременное решение о закрытии уголовного производства.

В прокуратуре отмечают, что при принятии процессуального решения следователь, в частности, не учел отсутствие результатов экспертных исследований, прежде всего, по существенности причиненного незаконной охотой вреда окружающей среде, определения и установления оружия, из которого был осуществлен выстрелы.

Кроме того, следствием не установлено достаточных доказательств вины конкретных лиц, что исключило возможность на данном этапе досудебного расследования сообщить им о подозрении.

Сейчас следствие продолжается, ход его расследования находится на контроле прокуратуры области.
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Источник: 0462.ua

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