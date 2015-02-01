Зверское убийство лосей в Черниговской области полиции спустить на тормозах не получится

Полиция после решения прокуратуры вынуждена была возобновить расследование убийства браконьерами семьи лосей. Хотя ранее правоохранители заявляли, что нарушители закона смогут избежать наказания.Напомним, в январе этого года браконьеры на квадроциклах в Нежинском районе расстреляли мигрирующую стаю лосей, убив самца и беременную самку. Еще несколько молодых животных были ранены.Свидетелями преступления стали работники лесного хозяйства, сопровождавшие группу животных.В начале апреля начальник ГУНП в Черниговской полиции Эдуард Алехин объявил, что живодеры найдены, но привлечь их к уголовной ответственности якобы невозможно из-за несовершенной законодательной базы.Дескать, сумма ущерба – 60 тысяч гривен, а уголовная ответственность наступает с 200 тысяч.В итоге уголовное производство было закрыто, а материалы переданы в экоинспекциюдля составления административных протоколов. То есть, браконьеры могли отделаться всего лишь штрафом.Теперь прокуратура сообщила, что следователь Нежинского отдела полиции без выяснения всех обстоятельств уголовного правонарушения принял преждевременное решение о закрытии уголовного производства.В прокуратуре отмечают, что при принятии процессуального решения следователь, в частности, не учел отсутствие результатов экспертных исследований, прежде всего, по существенности причиненного незаконной охотой вреда окружающей среде, определения и установления оружия, из которого был осуществлен выстрелы.Кроме того, следствием не установлено достаточных доказательств вины конкретных лиц, что исключило возможность на данном этапе досудебного расследования сообщить им о подозрении.Сейчас следствие продолжается, ход его расследования находится на контроле прокуратуры области.