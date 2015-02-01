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Зверское убийство лосей в Черниговской области полиции спустить на тормозах не получится
- Сегодня, 13:32
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Полицейские развели руками и заверили, что не могут привлечь к ответственности виновных. Однако прокуратура отменила постановление о закрытии уголовного дела.
Полиция после решения прокуратуры вынуждена была возобновить расследование убийства браконьерами семьи лосей. Хотя ранее правоохранители заявляли, что нарушители закона смогут избежать наказания.
Напомним, в январе этого года браконьеры на квадроциклах в Нежинском районе расстреляли мигрирующую стаю лосей, убив самца и беременную самку. Еще несколько молодых животных были ранены.
Свидетелями преступления стали работники лесного хозяйства, сопровождавшие группу животных.
В начале апреля начальник ГУНП в Черниговской полиции Эдуард Алехин объявил, что живодеры найдены, но привлечь их к уголовной ответственности якобы невозможно из-за несовершенной законодательной базы.
Дескать, сумма ущерба – 60 тысяч гривен, а уголовная ответственность наступает с 200 тысяч.
В итоге уголовное производство было закрыто, а материалы переданы в экоинспекцию
для составления административных протоколов. То есть, браконьеры могли отделаться всего лишь штрафом.
Теперь прокуратура сообщила, что следователь Нежинского отдела полиции без выяснения всех обстоятельств уголовного правонарушения принял преждевременное решение о закрытии уголовного производства.
В прокуратуре отмечают, что при принятии процессуального решения следователь, в частности, не учел отсутствие результатов экспертных исследований, прежде всего, по существенности причиненного незаконной охотой вреда окружающей среде, определения и установления оружия, из которого был осуществлен выстрелы.
Кроме того, следствием не установлено достаточных доказательств вины конкретных лиц, что исключило возможность на данном этапе досудебного расследования сообщить им о подозрении.
Сейчас следствие продолжается, ход его расследования находится на контроле прокуратуры области.
Полиция после решения прокуратуры вынуждена была возобновить расследование убийства браконьерами семьи лосей. Хотя ранее правоохранители заявляли, что нарушители закона смогут избежать наказания.
Напомним, в январе этого года браконьеры на квадроциклах в Нежинском районе расстреляли мигрирующую стаю лосей, убив самца и беременную самку. Еще несколько молодых животных были ранены.
Свидетелями преступления стали работники лесного хозяйства, сопровождавшие группу животных.
В начале апреля начальник ГУНП в Черниговской полиции Эдуард Алехин объявил, что живодеры найдены, но привлечь их к уголовной ответственности якобы невозможно из-за несовершенной законодательной базы.
Дескать, сумма ущерба – 60 тысяч гривен, а уголовная ответственность наступает с 200 тысяч.
В итоге уголовное производство было закрыто, а материалы переданы в экоинспекцию
для составления административных протоколов. То есть, браконьеры могли отделаться всего лишь штрафом.
Теперь прокуратура сообщила, что следователь Нежинского отдела полиции без выяснения всех обстоятельств уголовного правонарушения принял преждевременное решение о закрытии уголовного производства.
В прокуратуре отмечают, что при принятии процессуального решения следователь, в частности, не учел отсутствие результатов экспертных исследований, прежде всего, по существенности причиненного незаконной охотой вреда окружающей среде, определения и установления оружия, из которого был осуществлен выстрелы.
Кроме того, следствием не установлено достаточных доказательств вины конкретных лиц, что исключило возможность на данном этапе досудебного расследования сообщить им о подозрении.
Сейчас следствие продолжается, ход его расследования находится на контроле прокуратуры области.
Источник: 0462.ua
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