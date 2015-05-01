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Почти 90% черниговцев никогда не были в Европе
- Вчера, 14:00
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89% черниговцев, в течение последних пяти лет, ни разу не посещали страны Европейского Союза.
Такие данные содержат результаты всеукраинского муниципального опроса социологической группы "Рейтинг".
9% горожан были в Европе один или несколько раз и только 1% может похвастаться тем, что были в странах Европы многократно.
Отметим, что опрос был проведен в 24 городах во всех регионах страны. Оно еще раз подтверждает, что в целом украинцы мало путешествуют в страны Евросоюза.
Согласно исследованию, чаще всего в страны Европы путешествуют жители западного региона Украины - кроме Ужгорода, это Львов, Тернополь, Ровно, Луцк, Черновцы, Хмельницкий. Конкуренцию им составляет разве что Киев.
Такие данные содержат результаты всеукраинского муниципального опроса социологической группы "Рейтинг".
9% горожан были в Европе один или несколько раз и только 1% может похвастаться тем, что были в странах Европы многократно.
Отметим, что опрос был проведен в 24 городах во всех регионах страны. Оно еще раз подтверждает, что в целом украинцы мало путешествуют в страны Евросоюза.
Согласно исследованию, чаще всего в страны Европы путешествуют жители западного региона Украины - кроме Ужгорода, это Львов, Тернополь, Ровно, Луцк, Черновцы, Хмельницкий. Конкуренцию им составляет разве что Киев.
Источник: 0462.ua
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