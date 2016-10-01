С учителями школ, где учатся избившие девочку подростки, разберется Министерство образования

Вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности директоров и учителей школы, ученицы которых избили сверстников, будут решать после окончания досудебного расследования.Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.- Зараз іде кримінальне розслідування. Лише за результатами кримінального розслідування ми зможемо сказати, хто саме буде покараний, тому що там в тій ситуації треба добре розібратися, - сказала Лилия Гриневич, отвечая на вопрос, привлекать директора или учителей к дисциплинарной ответственности в связи с драками школьников в Чернигове.Напомним, в полиции Чернигова расследуют факт публичного избиения школьницы.По факту избиения было открыто уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение).Впоследствии его переквалифицировали на хулиганство, совершенное группой лиц.