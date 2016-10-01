﻿﻿ С учителями школ, где учатся избившие девочку подростки, разберется Министерство образования » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » С учителями школ, где учатся избившие девочку подростки, разберется Министерство образования
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

С учителями школ, где учатся избившие девочку подростки, разберется Министерство образования

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:40
  • Просмотров: 18
С учителями школ, где учатся избившие девочку подростки, разберется Министерство образования
В Минобразования отреагировали на факт избиения детей в Чернигове, сообщают «Українські національні новини».

Вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности директоров и учителей школы, ученицы которых избили сверстников, будут решать после окончания досудебного расследования.

Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

- Зараз іде кримінальне розслідування. Лише за результатами кримінального розслідування ми зможемо сказати, хто саме буде покараний, тому що там в тій ситуації треба добре розібратися, - сказала Лилия Гриневич, отвечая на вопрос, привлекать директора или учителей к дисциплинарной ответственности в связи с драками школьников в Чернигове.

Напомним, в полиции Чернигова расследуют факт публичного избиения школьницы.

По факту избиения было открыто уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение).

Впоследствии его переквалифицировали на хулиганство, совершенное группой лиц.
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Черниговские школьницы ищут «предателя», из-за которого видео избиения попа ...

В Чернигове девочки, избившие школьницу, не испытывают раскаяния. Напротив, они ищут "предателя",

Алехин обещает, что все виновные в избиении школьницы в Чернигове будут при ...

Начальник полиции Черниговской области Эдуард Алехин заявил, что может гарантировать привлечение к

Подробности избиения в центре Чернигова рассказала одна из пострадавших шко ...

Девочку избили «за компанию». Она не знала своих обидчиц лично и пострадала из-за того, что

В управлении образования Чернигова собирают совещание по поводу жестокой др ...

Управление образования соберет экстренное совещание по поводу жестокого избиения подростками

Гриневич пообещала учителям огромные зарплаты

Министр образования Лилия Гриневич сказала в интервью ТСН назвала одну из главных задач своего

Минобразования выступает за электронные учебники для школьников

Министерство образования и науки Украины будет настаивать при закупке учебников на издании их
﻿
Видео
Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз... В Чернигове открыли сезон байдарок В Черниговском онкодиспансере кормят на 12,50 грн в день Школьники в Чернигове обнаружили клад 17-го века На ремонт дорог Черниговской области не хватает полмиллиарда...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети