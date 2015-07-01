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В Чернигове пройдет авиационный фестиваль
- Вчера, 15:00
- Просмотров: 24
6 и 7 мая в Чернигове на территории аэродрома «Певцы» пройдет «ЧЕРНИГОВ АВИАФЕСТ 2017».
Это первый фестиваль такого масштаба за многие годы в Чернигове.
Для наших посетителей мы приготовили:
- полеты более 20-ти частных самолетов и полеты самолетов на высший пилотаж
Это первый фестиваль такого масштаба за многие годы в Чернигове.
Для наших посетителей мы приготовили:
- полеты более 20-ти частных самолетов и полеты самолетов на высший пилотаж
Источник: 0462.ua
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