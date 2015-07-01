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В Чернигове пройдет авиационный фестиваль

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:00
  • Просмотров: 24
В Чернигове пройдет авиационный фестиваль6 и 7 мая в Чернигове на территории аэродрома «Певцы» пройдет «ЧЕРНИГОВ АВИАФЕСТ 2017».

  Это первый фестиваль такого масштаба за многие годы в Чернигове.

Для наших посетителей мы приготовили:

- полеты более 20-ти частных самолетов и полеты самолетов на высший пилотажшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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