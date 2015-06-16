﻿﻿ Бизнес по продаже наркотиков в Черниговский СИЗО прикрыли спецслужбы » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Бизнес по продаже наркотиков в Черниговский СИЗО прикрыли спецслужбы
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Бизнес по продаже наркотиков в Черниговский СИЗО прикрыли спецслужбы

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:33
  • Просмотров: 31
Бизнес по продаже наркотиков в Черниговский СИЗО прикрыли спецслужбыСотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины разоблачили работника следственного изолятора, который передавал наркотические средства лицам, содержащимся в учреждении.

Как установлено, правоохранитель неоднократно покупал у жителя Чернигова наркотические средства, которые в дальнейшем сбывал лицам, находившимся в следственном изоляторе.

По данному факту следственным отделом прокуратуры области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в места лишения свободы).

Согласно Кодексу – это от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

В Чернигове задержали торговца амфетамином

Оперативники управления противодействия наркопреступности изъяли у подозреваемого в сбыте особо

Полицейский сбил насмерть ребенка в Черниговской области

Прокуратура сообщила о расследовании уголовного производства по факту дорожно-транспортного

Черниговский пограничник попался на получении взятки

Следственным отделом прокуратуры области закончено досудебное расследование в уголовном

Заключенные организовали поставки и сбыт наркотиков в исправительном центре

Злоумышленники организовали поставки наркотиков и их сбыт заключенным исправительного центра, на

В Чернигове задержан наркодилер

Милиционеры задокументировали преступную деятельность жителя Чернигова, который продавал наркотики

В Чернигове задержали наркодилера

﻿
Видео
Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз... В Чернигове открыли сезон байдарок В Черниговском онкодиспансере кормят на 12,50 грн в день Школьники в Чернигове обнаружили клад 17-го века На ремонт дорог Черниговской области не хватает полмиллиарда...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети