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Бизнес по продаже наркотиков в Черниговский СИЗО прикрыли спецслужбы
- Вчера, 15:33
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Сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины разоблачили работника следственного изолятора, который передавал наркотические средства лицам, содержащимся в учреждении.
Как установлено, правоохранитель неоднократно покупал у жителя Чернигова наркотические средства, которые в дальнейшем сбывал лицам, находившимся в следственном изоляторе.
По данному факту следственным отделом прокуратуры области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в места лишения свободы).
Согласно Кодексу – это от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как установлено, правоохранитель неоднократно покупал у жителя Чернигова наркотические средства, которые в дальнейшем сбывал лицам, находившимся в следственном изоляторе.
По данному факту следственным отделом прокуратуры области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в места лишения свободы).
Согласно Кодексу – это от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Источник: 0462.ua
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