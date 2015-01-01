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Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала девочку из детдома
- Вчера, 16:32
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В социальной службе предполагают, что женщина испугалась уголовной ответственности В Черниговской области женщина, которая семь с половиной месяцев назад оставила своего новорожденного ребенка на кладбище, забрала дочку из детдома.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Тогда маленькая Ульянка выжила чудом. Крошечный сверток, который попискивал на тропе среди могил, заметил школьник и позвал взрослых. Удочерить спасенного младенца сразу захотело несколько семей. Но нашлась биологическая мать и заявила свои права на ребенка. Теперь женщина в суде добивается того, чтобы ее не лишали родительских прав. Свой же поступок она объясняет тем, что "была в состоянии аффекта, не контролировала свои действия во время родов". Экспертиза ДНК подтвердила, что именно она - родная мама Ульяны. Женщина уже забрала девочку из детского дома. Но комментировать свое решение не хочет. Социальные службы тем временем пытаются лишить женщину прав на ребенка. Ведь подозревают ее меркантильный интерес. "Средства при рождении кладутся ребенку на счет. Если ребеночка усыновляют или берут в приемную семью, то эти средства обязательно идут за ребенком. Мама вчера забрала ребенка и счет на 20 тыс. грн", - рассказал руководитель Прилуцкой службы по делам детей.
Кроме того, работники социальных служб не исключают, что женщина испугалась уголовной ответственности. За такой поступок ей "светило" минимум три года тюрьмы
Об этом говорится в сюжете ТСН. Тогда маленькая Ульянка выжила чудом. Крошечный сверток, который попискивал на тропе среди могил, заметил школьник и позвал взрослых. Удочерить спасенного младенца сразу захотело несколько семей. Но нашлась биологическая мать и заявила свои права на ребенка. Теперь женщина в суде добивается того, чтобы ее не лишали родительских прав. Свой же поступок она объясняет тем, что "была в состоянии аффекта, не контролировала свои действия во время родов". Экспертиза ДНК подтвердила, что именно она - родная мама Ульяны. Женщина уже забрала девочку из детского дома. Но комментировать свое решение не хочет. Социальные службы тем временем пытаются лишить женщину прав на ребенка. Ведь подозревают ее меркантильный интерес. "Средства при рождении кладутся ребенку на счет. Если ребеночка усыновляют или берут в приемную семью, то эти средства обязательно идут за ребенком. Мама вчера забрала ребенка и счет на 20 тыс. грн", - рассказал руководитель Прилуцкой службы по делам детей.
Кроме того, работники социальных служб не исключают, что женщина испугалась уголовной ответственности. За такой поступок ей "светило" минимум три года тюрьмы
Источник: 4ernigiv.info
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