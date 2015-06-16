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Центр пыток на Черниговщине: организатора силой доставят в суд
- Вчера, 17:03
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Как передает Politeka, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.
Правоохранители заявляют, что четырем преступникам уже сообщили о подозрении по ч.3 ст.146 УК Украины – «Незаконное лишение свободы или похищение человека». Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
При этом организатор преступной группы вызов следователя игнорирует. По этой причине Приморский районный суд Одессы предоставил разрешение на его задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения. Его хотят взять под стражу.
Напомним, речь идет о скандальном «Центре реабилитации наркозависимых», который функционировал на Черниговщине. Людей лишали свободы и доставляли в так называемый «реабилитационный центр «Косачевка»», который позиционировался как религиозная организация, где лечат от нарко– и алкозависимости. На момент прибытия сотрудников правоохранительных органов в центре находились более 200 человек.
Правоохранители заявляют, что четырем преступникам уже сообщили о подозрении по ч.3 ст.146 УК Украины – «Незаконное лишение свободы или похищение человека». Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
При этом организатор преступной группы вызов следователя игнорирует. По этой причине Приморский районный суд Одессы предоставил разрешение на его задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения. Его хотят взять под стражу.
Напомним, речь идет о скандальном «Центре реабилитации наркозависимых», который функционировал на Черниговщине. Людей лишали свободы и доставляли в так называемый «реабилитационный центр «Косачевка»», который позиционировался как религиозная организация, где лечат от нарко– и алкозависимости. На момент прибытия сотрудников правоохранительных органов в центре находились более 200 человек.
Источник: 4ernigiv.info
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