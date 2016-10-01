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Дети 37 садика замерзают
- Вчера, 17:33
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На улице 6-8 градусов тепла. Дни синоптики даже о штормовом предупреждении сообщали. В городе вернули тепло в дошкольных учреждениях. А вот в 37 саду - 15 градусов тепла. Дети должен спать в день одетой в несколько свитеров и брюк.
Проблема отопления этого учебного заведения зависит от соседней 17 школы, ведь у них одна на двоих котельная. А директор школы не включается отопление, мол, такие распоряжения получила от управления образования. Съемочная группа ЧЕline завтра собирается воочию убедиться, действительно ли здоровье детей зависит от каких-то указаний. Мы решили разобраться в ситуации. Об этом сообщим в сюжете.
Проблема отопления этого учебного заведения зависит от соседней 17 школы, ведь у них одна на двоих котельная. А директор школы не включается отопление, мол, такие распоряжения получила от управления образования. Съемочная группа ЧЕline завтра собирается воочию убедиться, действительно ли здоровье детей зависит от каких-то указаний. Мы решили разобраться в ситуации. Об этом сообщим в сюжете.
Источник: cheline.com.ua
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