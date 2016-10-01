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Дети 37 садика замерзают

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:33
  • Просмотров: 22
Дети 37 садика замерзаютНа улице 6-8 градусов тепла. Дни синоптики даже о штормовом предупреждении сообщали. В городе вернули тепло в дошкольных учреждениях. А вот в 37 саду - 15 градусов тепла. Дети должен спать в день одетой в несколько свитеров и брюк.

Проблема отопления этого учебного заведения зависит от соседней 17 школы, ведь у них одна на двоих котельная. А директор школы не включается отопление, мол, такие распоряжения получила от управления образования. Съемочная группа ЧЕline завтра собирается воочию убедиться, действительно ли здоровье детей зависит от каких-то указаний. Мы решили разобраться в ситуации. Об этом сообщим в сюжете.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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