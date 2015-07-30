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«Специалисты» стали «магистрами»: правительство отменило совковый образовательно-квалификационный уровень

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:01
  • Просмотров: 25
Министерство образования и науки Украины отменило образовательно-квалификационный уровень «специалист». Теперь в нашем государстве будет пять образовательно-квалификационных уровней: младший бакалавр, бакалавр, магистр, доктор философии и доктор наук.

Поэтому для получения бакалавра уже будет означать получение полного высшего образования. Исчезает и понятие «кандидат наук». Все, кто защитили диссертацию, станут докторами философии. А нынешние кандидаты наук по собственному желанию смогут получить диплом доктора философии. Ранее полученный диплом специалиста приравнивается к диплому магистра, несмотря на надпись «специалист» на нем. Эксперты убеждены, что благодаря реформе мы отходим от советской классификации и переходим к европейским стандартам.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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