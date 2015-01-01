﻿﻿ Подробности гибели северского героя в АТО » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Подробности гибели северского героя в АТО
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Подробности гибели северского героя в АТО

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:28
  • Просмотров: 29
Подробности гибели северского героя в АТОУроженец Черниговщины Олег Саник, который 12 апреля погиб в АТО, проходил службу в семьдесят втором отдельной механизированной бригаде. Об этом ЧЕline сообщил заместитель областного военного комиссара Вадим Лильчицький.


одом Олег Саник с Прилуцкого района. Погиб в районе Авдеевки Донецкой области во время выполнения задания на линии боевого столкновения на глубину ротных опорных пунктов первого эшелона обороны, защищая независимость и территориальную целостность Украины.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

В АТО погиб солдат из Чернигова

Утреннее расширенное заседание в горсовете сегодня, 27 февраля, началось с минуты молчания. В зоне

На Донбассе погиб военнослужащий из Черниговской области

Очередные потери на фронте. Накануне, 29 января, в боях с донбасскими террористами и российскими

20 февраля - День траура

С целью чествования памяти погибшего во время выполнения военного долга Бурлаки Олега

1 октября в районе г.Дебальцево погиб военнослужащий с Черниговщины

Во время выполнения служебных обязанностей в районе города Дебальцево погиб один военнослужащий,

Под Луганском погиб черниговский танкист. Сегодня состоялись его похороны.

Новые потери в зоне АТО: 16 июля под Луганском погиб в бою с террористами 24-летний танкист

ДТП в Нежинском районе: столкнулись ВАЗ и грузовик "MERSEDES - ACTROS", в ...

11 декабря примерно в 13:40 в службу "101" в Нежинском районе поступило сообщение о
﻿
Видео
Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз... В Чернигове открыли сезон байдарок В Черниговском онкодиспансере кормят на 12,50 грн в день Школьники в Чернигове обнаружили клад 17-го века На ремонт дорог Черниговской области не хватает полмиллиарда...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети