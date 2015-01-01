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Подробности гибели северского героя в АТО
- Вчера, 18:28
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Уроженец Черниговщины Олег Саник, который 12 апреля погиб в АТО, проходил службу в семьдесят втором отдельной механизированной бригаде. Об этом ЧЕline сообщил заместитель областного военного комиссара Вадим Лильчицький.
одом Олег Саник с Прилуцкого района. Погиб в районе Авдеевки Донецкой области во время выполнения задания на линии боевого столкновения на глубину ротных опорных пунктов первого эшелона обороны, защищая независимость и территориальную целостность Украины.
одом Олег Саник с Прилуцкого района. Погиб в районе Авдеевки Донецкой области во время выполнения задания на линии боевого столкновения на глубину ротных опорных пунктов первого эшелона обороны, защищая независимость и территориальную целостность Украины.
Источник: cheline.com.ua
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