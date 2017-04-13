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Холод и дождь: прогноз от черниговских синоптиков на Пасху
- Вчера, 19:02
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Очевидно, что на Пасху многие жители Черниговщины откажутся от традиционного похода на природу. На пути станут погодные капризы. Холодную и дождливую погоду прогнозируют на «Sinoptik» и «GISMETEO».
ЧЕline связался с черниговскими синоптиками и они подтвердили, что на Пасхальные праздники в нашей области будет прохладно, мрачно и дождливо. «Ожидаем дождливую, холодную и ветреную погоду. Дневная температура будет колебаться в пределах + 10 + 12 градусов. Будет ветрено - до 12-14 метров в секунду. В пятницу и в субботу погода не изменится. На Пасху будет дождь, температура воздуха + 12-, +14 градусов днем. А ночь будет холодной +3, +5. », - рассказали синоптики. К слову, когда наконец придет потепление, метеорологи пока не знают.
ЧЕline связался с черниговскими синоптиками и они подтвердили, что на Пасхальные праздники в нашей области будет прохладно, мрачно и дождливо. «Ожидаем дождливую, холодную и ветреную погоду. Дневная температура будет колебаться в пределах + 10 + 12 градусов. Будет ветрено - до 12-14 метров в секунду. В пятницу и в субботу погода не изменится. На Пасху будет дождь, температура воздуха + 12-, +14 градусов днем. А ночь будет холодной +3, +5. », - рассказали синоптики. К слову, когда наконец придет потепление, метеорологи пока не знают.
Источник: cheline.com.ua
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