!!!Скоро открытие нового сайта Мастерская Cuarzo!!!

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Холодный белый блеск родиевого покрытия нанесенного на ювелирное изделие уменьшает износ и увеличивает твёрдость изделия, защищая от царапин, и придаёт яркий блеск , который хорошо сочетается с бриллиантами, фианитами и другими вставками !Белый и чёрный родий !Позолота !Нанесение на предмет тонкого слоя золота !Посеребрение !Ручная и Лазерная !Мы занимаемся только изготовлением под заказ, поэтому цены варьируются в зависимости от вида и размера изделия, сложности изготовления, от количества заказываемых единиц , а также вида используемого материала - золото, бриллианты, другие камни, кожа, дерево...С ув. Ювелирный бутик Cuarzo