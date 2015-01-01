4ернігів.інфо » Стрічка новин » !!!Скоро открытие нового сайта Мастерская Cuarzo!!!
Родирование !
Холодный белый блеск родиевого покрытия нанесенного на ювелирное изделие уменьшает износ и увеличивает твёрдость изделия, защищая от царапин, и придаёт яркий блеск , который хорошо сочетается с бриллиантами, фианитами и другими вставками !
Белый и чёрный родий !
Родирование серебра !
Позолота !
Нанесение на предмет тонкого слоя золота !
Посеребрение !
Гравировка !
Ручная и Лазерная !
Мы занимаемся только изготовлением под заказ, поэтому цены варьируются в зависимости от вида и размера изделия, сложности изготовления, от количества заказываемых единиц , а также вида используемого материала - золото, бриллианты, другие камни, кожа, дерево...
Индивидуальный подход к каждому клиенту !
.
Узнать подробней:
Связаться с нашими специалистами:
+38 (050) 42-5555-9, +38 (068) 399-999-2
С ув. Ювелирный бутик Cuarzo
!!!Скоро открытие нового сайта Мастерская Cuarzo!!!
- Сегодня, 09:15
- Просмотров: 23
ЮВЕЛИРНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ !
ВСЕ ВИДЫ ЮВЕЛИРНЫХ РАБОТ !
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ !
Кольца , серьги , цепи , браслеты , подвески , аксессуары !
Золото и Серебро !
Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями !
ВСЕ ВИДЫ ЮВЕЛИРНЫХ РАБОТ !
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ !
Кольца , серьги , цепи , браслеты , подвески , аксессуары !
Золото и Серебро !
Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями !
Родирование !
Холодный белый блеск родиевого покрытия нанесенного на ювелирное изделие уменьшает износ и увеличивает твёрдость изделия, защищая от царапин, и придаёт яркий блеск , который хорошо сочетается с бриллиантами, фианитами и другими вставками !
Белый и чёрный родий !
Родирование серебра !
Позолота !
Нанесение на предмет тонкого слоя золота !
Посеребрение !
Гравировка !
Ручная и Лазерная !
ЮВЕЛИРНЫЙ ДИЗАЙН , ЮВЕЛИРНЫЙ РИСУНОК , ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ !
3D МОДЕЛИРОВАНИЕ , ПРОТОТИПИРОВАНИЕ !!
3D МОДЕЛИРОВАНИЕ , ПРОТОТИПИРОВАНИЕ !!
Цены!!
Мы занимаемся только изготовлением под заказ, поэтому цены варьируются в зависимости от вида и размера изделия, сложности изготовления, от количества заказываемых единиц , а также вида используемого материала - золото, бриллианты, другие камни, кожа, дерево...
Индивидуальный подход к каждому клиенту !
Качественно ! Быстро ! Надёжно !
Бесплатное гарантийное обслуживание !
Консультации бесплатны !
Бесплатное гарантийное обслуживание !
Консультации бесплатны !
.
Узнать подробней:
Связаться с нашими специалистами:
+38 (050) 42-5555-9, +38 (068) 399-999-2
С ув. Ювелирный бутик Cuarzo
Источник: curzo.eu
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