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Реестр дубликатов документов на жилье уже доступен для черниговцев
- Сегодня, 13:33
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На сайте Черниговского городского совета в разделе «Публичная информация - Городская квартирная очередь» отныне размещен реестр дубликатов правоустанавливающих документов на жилье, выданных исполнительным комитетом Черниговского городского совета с начала 2017 года.
Обнародование реестра начатое в соответствии с решением исполнительного комитета Черниговского городского совета от 6 апреля 2017 №142 «О выдаче дубликатов свидетельства о праве собственности на жилье».
Регистрация на сайте будет постоянно дополняться.
Как рассказал начальник Управления квартирного учета и приватизации жилищного фонда Черниговского городского совета Михаил Католик, эти сведения могут быть полезными, например, нотариусам при осуществлении нотариальных действий по жилью или покупателям жилья для дополнительной защиты от мошенников.
Информацию о дубликатах документов, выданных до 2017 года, можно получить в Управлении квартирного учета и приватизации жилищного фонда Черниговского городского совета по запросу в рамках закона «О доступе к публичной информации».
Обнародование реестра начатое в соответствии с решением исполнительного комитета Черниговского городского совета от 6 апреля 2017 №142 «О выдаче дубликатов свидетельства о праве собственности на жилье».
Регистрация на сайте будет постоянно дополняться.
Как рассказал начальник Управления квартирного учета и приватизации жилищного фонда Черниговского городского совета Михаил Католик, эти сведения могут быть полезными, например, нотариусам при осуществлении нотариальных действий по жилью или покупателям жилья для дополнительной защиты от мошенников.
Информацию о дубликатах документов, выданных до 2017 года, можно получить в Управлении квартирного учета и приватизации жилищного фонда Черниговского городского совета по запросу в рамках закона «О доступе к публичной информации».
Источник: 0462.ua
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