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В Нежине 20-летняя девушка едва не погибла при пожаре
- Сегодня, 14:07
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13 апреля в Службу спасения «101» в Нежине поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Третий микрорайон. Оперативно к месту происшествия прибыло три отделения пожарных шестнадцатого Государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС Украины в Черниговской области на двух пожарных автоцистернах и пожарной автолестнице.
На момент прибытия чрезвычайников квартира на восьмом этаже была заполнена едким дымом, а с балкона звала на помощь молодая девушка. Она не могла самостоятельно покинуть опасную зону, поскольку входные двери помещения извне закрыл ее знакомый, который отлучился на некоторое время в делах.
Пожарные с помощью специнструмента открыли входную дверь дома и спасли 20-летнюю девушку, уже вдохнувшую опасные продукты горения. С диагнозом отравление угарным газом пострадавшую каретой скорой помощи направили в реанимационное отделение Нежинской центральной городской больницы.
Вероятной причиной возникновения возгорания могло стать короткое замыкание электронагревательного прибора. Огонь повредил вещи домашнего обихода. Благодаря своевременному оповещению соседей о пожаре и оперативным действиям пожарных удалось избежать распространения огня на другие комнаты квартиры.
На момент прибытия чрезвычайников квартира на восьмом этаже была заполнена едким дымом, а с балкона звала на помощь молодая девушка. Она не могла самостоятельно покинуть опасную зону, поскольку входные двери помещения извне закрыл ее знакомый, который отлучился на некоторое время в делах.
Пожарные с помощью специнструмента открыли входную дверь дома и спасли 20-летнюю девушку, уже вдохнувшую опасные продукты горения. С диагнозом отравление угарным газом пострадавшую каретой скорой помощи направили в реанимационное отделение Нежинской центральной городской больницы.
Вероятной причиной возникновения возгорания могло стать короткое замыкание электронагревательного прибора. Огонь повредил вещи домашнего обихода. Благодаря своевременному оповещению соседей о пожаре и оперативным действиям пожарных удалось избежать распространения огня на другие комнаты квартиры.
Источник: 0462.ua
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