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Бесплатные счетчики воды пока откладываются – торги пришлось отменить
- Сегодня, 14:33
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Желание продать КП «Черниговводоканалу» 4000 счетчиков воды изъявила только одна компания. Поэтому торги пришлось отменить.
До 13 апреля продавцы должны были внести свои предложения относительно предмета закупки.
4000 счетчиков воды в комплекте (с штуцерами, накидными гайками, беканитовыми прокладками) КП «Черниговводоканал» планировал купить за 840 тысяч гривен или даже дешевле (в процессе аукциона конкуренты опускают цены, чтобы выиграть торги).
Однако до указанной даты тендерное предложение через систему Prozorro поступило только от луцкого ПАО «Электротермометрия».
Согласно законодательству, тендер, которые планировалось провести сегодня, 14 апреля, был отменен из-за отсутствия необходимого количества предложений.
Пресс-служба КП «Черниговводоканал» отмечает, что для расчета бралась средняя цена на приборы по Украине – 210 гривен за один прибор учета. То есть, сказать, что причиной отсутствия предложений стала слишком низкая стартовая цена – нельзя.
В планах предприятия как можно быстрее разместить сообщение о проведении повторных торгов. Скорее всего такое сообщение в системе Prozorro появится сегодня, 14 апреля. Поскольку процедура длится две недели, то при благоприятном развитии событий аукцион сможет состояться в конце апреля.
Напомним, что программа, по которой бесплатные счетчики воды будут установлены в квартирах черниговцев, имеющих право на получение субсидий, была принята Черниговским горсоветом.
Прием заявлений от граждан стартовал еще в марте и продолжается в помещении абонентского отдела КП «Черниговводоканал» - ул . Генерала Белова, 2. Справки и консультации по этому вопросу можно получить по телефону 614-662.
Сейчас документы установку счетчиков за счет городского бюджета предоставило почти 800 жителей Чернигова.
Всего в 2017 году счетчики холодной и горячей воды от городских властей получит около 2500 абонентов (планируется установить 2500 счетчиков холодной и 1500 - горячей воды).
До 13 апреля продавцы должны были внести свои предложения относительно предмета закупки.
4000 счетчиков воды в комплекте (с штуцерами, накидными гайками, беканитовыми прокладками) КП «Черниговводоканал» планировал купить за 840 тысяч гривен или даже дешевле (в процессе аукциона конкуренты опускают цены, чтобы выиграть торги).
Однако до указанной даты тендерное предложение через систему Prozorro поступило только от луцкого ПАО «Электротермометрия».
Согласно законодательству, тендер, которые планировалось провести сегодня, 14 апреля, был отменен из-за отсутствия необходимого количества предложений.
Пресс-служба КП «Черниговводоканал» отмечает, что для расчета бралась средняя цена на приборы по Украине – 210 гривен за один прибор учета. То есть, сказать, что причиной отсутствия предложений стала слишком низкая стартовая цена – нельзя.
В планах предприятия как можно быстрее разместить сообщение о проведении повторных торгов. Скорее всего такое сообщение в системе Prozorro появится сегодня, 14 апреля. Поскольку процедура длится две недели, то при благоприятном развитии событий аукцион сможет состояться в конце апреля.
Напомним, что программа, по которой бесплатные счетчики воды будут установлены в квартирах черниговцев, имеющих право на получение субсидий, была принята Черниговским горсоветом.
Прием заявлений от граждан стартовал еще в марте и продолжается в помещении абонентского отдела КП «Черниговводоканал» - ул . Генерала Белова, 2. Справки и консультации по этому вопросу можно получить по телефону 614-662.
Сейчас документы установку счетчиков за счет городского бюджета предоставило почти 800 жителей Чернигова.
Всего в 2017 году счетчики холодной и горячей воды от городских властей получит около 2500 абонентов (планируется установить 2500 счетчиков холодной и 1500 - горячей воды).
Источник: 0462.ua
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