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Накануне праздников в Чернигове активизировались мошенники всех мастей

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:01
  • Просмотров: 15
Накануне праздников в Чернигове активизировались мошенники всех мастейМошенники продолжают успешно выманивать у граждан десятки тысяч гривен, придумывая все более хитрые и изощренные способы обмануть наивных черниговцев.

Так, 13 апреля двое ловкачей предложили черниговской пенсионерке стать участницей «крайне выгодного» дисконтной программы всеукраинской сети супермаркетов и получить солидный денежный приз. Женщина согласилась на предложение и пригласила мошенников к себе домой, где собственноручно положила в конверт с акционными постерами 40 тыс. гривен и 300 долларов США. Пенсионерке сказали, что в указанный день нужно распечатать его и получить значительные скидки при покупках, а также солидный денежный бонус. Вот только злоумышленники успели незаметно подменить конверт, и когда женщина его открыла, то увидела внутри нарезанную бумагу.

Полиция предупреждает, если к вам в квартиру пытаются попасть подозрительные лица, немедленно сообщите об этом в полицию, соседям или родственникам. Не соглашайтесь на предложение гадания, лечения «от всех болезней», продажи товаров по дисконтным ценам. Как правило, за всеми этими предложениям стоит одна цель - любой ценой попасть в ваше жилище и завладеть сбережениями и ценностями.

Другой черниговец покупал через Сеть мотоблок. Продавец пожелал получить предоплату, на что покупатель согласился и перечислил почти 4900 гривен. Но как только деньги попали на счет, продавец неожиданно перестал выходить на связь. После того, как черниговец в оговоренный срок не получил покупки, он обратился в полицию.

Еще один житель Чернигова заказал у своего знакомого изготовление мебели. Мастер получил заранее от заказчика 3000 гривен в материалы, но так ничего и не сделал. Некоторое время мужчина убеждал мебельщика ускорить процесс, а когда тот перестал выходить на связь, обратился в полицию.

Напоминаем, что при осуществлении покупок через Интернет расчет за товар после его получения сохранит ваши деньги и нервы и не даст мошенникам шанса обмануть вас.

В тот же день, представившись персоналом банка, злоумышленники выманили у жителя областного центра 4300 гривен. Приятный голос позвонил и сообщил, что банковская карта клиента заблокирована. Но если сообщить все реквизиты, проблему можно решить. Послушный черниговец сообщил номер карты, срок ее действия и код, после чего мошенники сразу же сняли со счета все средства.

Правоохранители призывают владельцев банковских карт к рассудительности, ведь сообщать персональные данные банковской карты нельзя никому, тем более, по телефону.

В Прилуках мошенники реализовали свою едва ли не самую любимую схему - позвонили пенсионерке и сообщили, что, ее сын задержан полицией за перевозку наркотиков. Женщине сразу же предложили «решить вопрос» и освободить сына. Тоскующая мать даже не попыталась перезвонить сыну, а перечислила на счет мошенников 50 тыс. гривен. И только потом, пообщавшись с сыном, пенсионерка поняла свою ошибку и обратилась в полицию.

В подобных случаях полиция советует сразу же звонить в полицию и сообщать о мошенниках. Не соглашайтесь на сомнительные предложения «решить вопрос», для начала хотя бы свяжитесь с родственниками, которые якобы попали в трудные жизненные ситуации.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по статье «мошенничество», продолжается досудебное расследование.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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