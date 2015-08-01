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Накануне праздников в Чернигове активизировались мошенники всех мастей
- Сегодня, 15:01
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Мошенники продолжают успешно выманивать у граждан десятки тысяч гривен, придумывая все более хитрые и изощренные способы обмануть наивных черниговцев.
Так, 13 апреля двое ловкачей предложили черниговской пенсионерке стать участницей «крайне выгодного» дисконтной программы всеукраинской сети супермаркетов и получить солидный денежный приз. Женщина согласилась на предложение и пригласила мошенников к себе домой, где собственноручно положила в конверт с акционными постерами 40 тыс. гривен и 300 долларов США. Пенсионерке сказали, что в указанный день нужно распечатать его и получить значительные скидки при покупках, а также солидный денежный бонус. Вот только злоумышленники успели незаметно подменить конверт, и когда женщина его открыла, то увидела внутри нарезанную бумагу.
Полиция предупреждает, если к вам в квартиру пытаются попасть подозрительные лица, немедленно сообщите об этом в полицию, соседям или родственникам. Не соглашайтесь на предложение гадания, лечения «от всех болезней», продажи товаров по дисконтным ценам. Как правило, за всеми этими предложениям стоит одна цель - любой ценой попасть в ваше жилище и завладеть сбережениями и ценностями.
Другой черниговец покупал через Сеть мотоблок. Продавец пожелал получить предоплату, на что покупатель согласился и перечислил почти 4900 гривен. Но как только деньги попали на счет, продавец неожиданно перестал выходить на связь. После того, как черниговец в оговоренный срок не получил покупки, он обратился в полицию.
Еще один житель Чернигова заказал у своего знакомого изготовление мебели. Мастер получил заранее от заказчика 3000 гривен в материалы, но так ничего и не сделал. Некоторое время мужчина убеждал мебельщика ускорить процесс, а когда тот перестал выходить на связь, обратился в полицию.
Напоминаем, что при осуществлении покупок через Интернет расчет за товар после его получения сохранит ваши деньги и нервы и не даст мошенникам шанса обмануть вас.
В тот же день, представившись персоналом банка, злоумышленники выманили у жителя областного центра 4300 гривен. Приятный голос позвонил и сообщил, что банковская карта клиента заблокирована. Но если сообщить все реквизиты, проблему можно решить. Послушный черниговец сообщил номер карты, срок ее действия и код, после чего мошенники сразу же сняли со счета все средства.
Правоохранители призывают владельцев банковских карт к рассудительности, ведь сообщать персональные данные банковской карты нельзя никому, тем более, по телефону.
В Прилуках мошенники реализовали свою едва ли не самую любимую схему - позвонили пенсионерке и сообщили, что, ее сын задержан полицией за перевозку наркотиков. Женщине сразу же предложили «решить вопрос» и освободить сына. Тоскующая мать даже не попыталась перезвонить сыну, а перечислила на счет мошенников 50 тыс. гривен. И только потом, пообщавшись с сыном, пенсионерка поняла свою ошибку и обратилась в полицию.
В подобных случаях полиция советует сразу же звонить в полицию и сообщать о мошенниках. Не соглашайтесь на сомнительные предложения «решить вопрос», для начала хотя бы свяжитесь с родственниками, которые якобы попали в трудные жизненные ситуации.
По всем фактам возбуждены уголовные производства по статье «мошенничество», продолжается досудебное расследование.
Так, 13 апреля двое ловкачей предложили черниговской пенсионерке стать участницей «крайне выгодного» дисконтной программы всеукраинской сети супермаркетов и получить солидный денежный приз. Женщина согласилась на предложение и пригласила мошенников к себе домой, где собственноручно положила в конверт с акционными постерами 40 тыс. гривен и 300 долларов США. Пенсионерке сказали, что в указанный день нужно распечатать его и получить значительные скидки при покупках, а также солидный денежный бонус. Вот только злоумышленники успели незаметно подменить конверт, и когда женщина его открыла, то увидела внутри нарезанную бумагу.
Полиция предупреждает, если к вам в квартиру пытаются попасть подозрительные лица, немедленно сообщите об этом в полицию, соседям или родственникам. Не соглашайтесь на предложение гадания, лечения «от всех болезней», продажи товаров по дисконтным ценам. Как правило, за всеми этими предложениям стоит одна цель - любой ценой попасть в ваше жилище и завладеть сбережениями и ценностями.
Другой черниговец покупал через Сеть мотоблок. Продавец пожелал получить предоплату, на что покупатель согласился и перечислил почти 4900 гривен. Но как только деньги попали на счет, продавец неожиданно перестал выходить на связь. После того, как черниговец в оговоренный срок не получил покупки, он обратился в полицию.
Еще один житель Чернигова заказал у своего знакомого изготовление мебели. Мастер получил заранее от заказчика 3000 гривен в материалы, но так ничего и не сделал. Некоторое время мужчина убеждал мебельщика ускорить процесс, а когда тот перестал выходить на связь, обратился в полицию.
Напоминаем, что при осуществлении покупок через Интернет расчет за товар после его получения сохранит ваши деньги и нервы и не даст мошенникам шанса обмануть вас.
В тот же день, представившись персоналом банка, злоумышленники выманили у жителя областного центра 4300 гривен. Приятный голос позвонил и сообщил, что банковская карта клиента заблокирована. Но если сообщить все реквизиты, проблему можно решить. Послушный черниговец сообщил номер карты, срок ее действия и код, после чего мошенники сразу же сняли со счета все средства.
Правоохранители призывают владельцев банковских карт к рассудительности, ведь сообщать персональные данные банковской карты нельзя никому, тем более, по телефону.
В Прилуках мошенники реализовали свою едва ли не самую любимую схему - позвонили пенсионерке и сообщили, что, ее сын задержан полицией за перевозку наркотиков. Женщине сразу же предложили «решить вопрос» и освободить сына. Тоскующая мать даже не попыталась перезвонить сыну, а перечислила на счет мошенников 50 тыс. гривен. И только потом, пообщавшись с сыном, пенсионерка поняла свою ошибку и обратилась в полицию.
В подобных случаях полиция советует сразу же звонить в полицию и сообщать о мошенниках. Не соглашайтесь на сомнительные предложения «решить вопрос», для начала хотя бы свяжитесь с родственниками, которые якобы попали в трудные жизненные ситуации.
По всем фактам возбуждены уголовные производства по статье «мошенничество», продолжается досудебное расследование.
Источник: 0462.ua
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