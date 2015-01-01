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Черниговский спецназовец стал чемпионом Украины по блиц-шахматам среди участников боевых действий

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:35
  • Просмотров: 15
Черниговский спецназовец стал чемпионом Украины по блиц-шахматам среди участников боевых действийВ минувшие выходные в Чернигов со всей Украины съехались участники боевых действий, чтобы определить сильнейшего шахматиста и шашиста. Это был первый подобный турнир в Украине. Организованные Спортивным Комитетом Украины, соревнования проходили на базе Черниговской комплексной детско - юношеской спортивной школы № 1.
Одиннадцать спортсменов из восьми областей Украины: Черниговской, Киевской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Кировоградской, Волынской и Тернопольской провели между собой игры по круговой системе. Соревнования проводились по принципу блиц-турнира - на шахматную партию отводилось 20 минут, плюс 5 секунд на ход каждому участнику, начиная с первого хода. В поединках по шашкам каждому спортсмену на партию давалось по 10 минут времени.
Высокий уровень турнира демонстрировался тем, что среди участников пятеро имеют титул кандидатов в мастера спорта. Все партии прошли в острой и бескомпромиссной борьбе. И тем приятнее, что победителем турнира шахматистов стал представитель из Чернигова - боец ​​роты полиции специального назначения «Чернигов» младший лейтенант полиции Андрей Леоненко. Второе и третье место заняли соответственно Александр Ермаков с Запорожской области и Иван Урупа с Волыни.

Соревнования по шашкам собрали несколько меньшее количество спортсменов - 6. И здесь победу праздновал участник из Одесской обл. Петр Сигиди. Вице чемпионом стал опять же Александр Ермаков с Запорожской области, а третье почетное место занял снова наш земляк Андрей Леоненко.

Награждение победителей и призеров провела директор Департамента семьи, молодежи и спорта Черниговской облгосадминистрации Нина Лемеш. А Сергей Романчук - директор комплексной детско-юношеской спортивной школы №1 по организации активного отдыха среди участников боевых действий был награжден Памятным знаком «Патриот Украины» от Антитеррористического центра при СБУ Украины.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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