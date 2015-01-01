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Два жителя Черниговщины торговали оружием. СБУ не понравилось
- Сегодня, 16:20
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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Прилуках на Черниговщине двух торговцев боеприпасами.
Правоохранители установили, что часть средств поражения сообщники привезли из района проведения антитеррористической операции, другую нашли во время незаконных раскопок в местах боевых действий периода Второй мировой войны.
Оперативники спецслужбы задержали одного из злоумышленников по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при продаже сотни патронов калибра 7,62 мм.
Во время обысков в местах проживания торговцев, сотрудники СБУ изъяли две гранаты Ф-1 с запалами, почти три килограмма артиллерийского и баллистического пороха, более восьмисот патронов разного калибра, в частности к автомату Калашникова, крупнокалиберному пулемету, пистолетам Макарова и ТТ, а также большое количество холодной оружия.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Правоохранители установили, что часть средств поражения сообщники привезли из района проведения антитеррористической операции, другую нашли во время незаконных раскопок в местах боевых действий периода Второй мировой войны.
Оперативники спецслужбы задержали одного из злоумышленников по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при продаже сотни патронов калибра 7,62 мм.
Во время обысков в местах проживания торговцев, сотрудники СБУ изъяли две гранаты Ф-1 с запалами, почти три килограмма артиллерийского и баллистического пороха, более восьмисот патронов разного калибра, в частности к автомату Калашникова, крупнокалиберному пулемету, пистолетам Макарова и ТТ, а также большое количество холодной оружия.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Источник: 0462.ua
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