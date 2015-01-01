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Дорогу на пляж в Чернигове отремонтируют. Будут ли по ней ездить маршрутки?
- Сегодня, 16:51
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Управление ЖКХ Черниговского городского совета инициирует реконструкцию дороги на улице Береговой – от ул. Савчука до пляжа «Золотой берег».
По словам депутата горсовета Сергея Воробьева, в данный момент идет обсуждение формата дороги: то ли она будет открыта для автомобилистов, то ли нет.
В данный момент организован опрос на эту тему. Черниговцев просят проголосовать по двум моментам:
1. Нужно ли организовать движение общественного транспорта (речь идее о маршрутке №15) по этой дороге до пляжа?
2. Какой должна быть велосипедная дорожка на этом участке дороги.
Для того, чтобы полиция дала разрешение на продление маршрута автобуса, минимальная ширина дороги должна быть 6,6 метров. Также должен быть тротуар не уже полутора метров.
Суммарно это намного шире, чем сейчас, так что полноценная реконструкция затронет зеленую зону и повлечет рубку деревьев на Кордовке.
Сергей Воробьев уверяет, что потери будут минимальные:
- Хтось запустив дезу про те, що для реконструкції потрібно зпиляти 150 дерев. Можливо цей «ХТОСЬ» з чимось не розібрався, але на місцевості з проектантами з'ясувалось, що дуби і інші цінні дерева залишаються.
Реально я оцінив кількість дерев, які можливо прийдеться прибрати, в мене вийшло близько 12 дерев, з яких жодного дуба, але жалко прибирати 2-3 дерева.
Інші – це або деревця 5-7 сантиметрів, або перерослі тополі і верби. Остаточні висновки зробить «Зеленбуд», - написал депутат и предприниматель на своей страничке в социальной сети «Фейсбук».
Сузить дорогу – значит закрыть возможность для проезда общественного транспорта к пляжу.
Часть черниговцев не против такого варианта, и считает, что 1 километр от остановки до пляжа можно преодолеть и пешком.
По состоянию на утро 14 апреля таковых набралось более 40%. Более 43% участников опроса согласны с тем, что деревьями можно пожертвовать ради того, чтобы ездить к пляжу на маршрутке.
Также обсуждается вопрос ширины велодорожки на этом участке. Вариантов три:
• полноценная полоса в 3 метра, которая позволит ездить здесь не только велосипедистам, но и людям на колясках
• дорожка только для велосипедистов шириной 2,4 метра
• велодорожка вовсе не нужна
По словам депутата горсовета Сергея Воробьева, в данный момент идет обсуждение формата дороги: то ли она будет открыта для автомобилистов, то ли нет.
В данный момент организован опрос на эту тему. Черниговцев просят проголосовать по двум моментам:
1. Нужно ли организовать движение общественного транспорта (речь идее о маршрутке №15) по этой дороге до пляжа?
2. Какой должна быть велосипедная дорожка на этом участке дороги.
Для того, чтобы полиция дала разрешение на продление маршрута автобуса, минимальная ширина дороги должна быть 6,6 метров. Также должен быть тротуар не уже полутора метров.
Суммарно это намного шире, чем сейчас, так что полноценная реконструкция затронет зеленую зону и повлечет рубку деревьев на Кордовке.
Сергей Воробьев уверяет, что потери будут минимальные:
- Хтось запустив дезу про те, що для реконструкції потрібно зпиляти 150 дерев. Можливо цей «ХТОСЬ» з чимось не розібрався, але на місцевості з проектантами з'ясувалось, що дуби і інші цінні дерева залишаються.
Реально я оцінив кількість дерев, які можливо прийдеться прибрати, в мене вийшло близько 12 дерев, з яких жодного дуба, але жалко прибирати 2-3 дерева.
Інші – це або деревця 5-7 сантиметрів, або перерослі тополі і верби. Остаточні висновки зробить «Зеленбуд», - написал депутат и предприниматель на своей страничке в социальной сети «Фейсбук».
Сузить дорогу – значит закрыть возможность для проезда общественного транспорта к пляжу.
Часть черниговцев не против такого варианта, и считает, что 1 километр от остановки до пляжа можно преодолеть и пешком.
По состоянию на утро 14 апреля таковых набралось более 40%. Более 43% участников опроса согласны с тем, что деревьями можно пожертвовать ради того, чтобы ездить к пляжу на маршрутке.
Также обсуждается вопрос ширины велодорожки на этом участке. Вариантов три:
• полноценная полоса в 3 метра, которая позволит ездить здесь не только велосипедистам, но и людям на колясках
• дорожка только для велосипедистов шириной 2,4 метра
• велодорожка вовсе не нужна
Источник: 0462.ua
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