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55 черниговских защитников Украины нашли работу
- Сегодня, 17:04
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В течение января-марта 2017 года в области на учете в службе занятости находились и получали социальные услуги 786 демобилизованных участников войны против донбасских террористов и российских оккупантов.
Об этом сообщила директор областного центра занятости Лидия Падалка.
При содействии службы занятости трудоустроено 55 бывших воинов. Работают они преимущественно в отраслях сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, или же выбирают военную службу по контракту.
Кроме того, в течение I квартала 43 человека привлечены к общественным и другим работам временного характера. Еще 11 человек направлены на профессиональное обучение.
По состоянию на 1 апреля 2017 года на учете в службе занятости насчитывалось 637 безработных участников АТО.
Из них 581 человек получал пособие по безработице, средний размер которого составлял 3400 гривен.
Об этом сообщила директор областного центра занятости Лидия Падалка.
При содействии службы занятости трудоустроено 55 бывших воинов. Работают они преимущественно в отраслях сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, или же выбирают военную службу по контракту.
Кроме того, в течение I квартала 43 человека привлечены к общественным и другим работам временного характера. Еще 11 человек направлены на профессиональное обучение.
По состоянию на 1 апреля 2017 года на учете в службе занятости насчитывалось 637 безработных участников АТО.
Из них 581 человек получал пособие по безработице, средний размер которого составлял 3400 гривен.
Источник: 0462.ua
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