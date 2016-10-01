55 черниговских защитников Украины нашли работу

Об этом сообщила директор областного центра занятости Лидия Падалка.При содействии службы занятости трудоустроено 55 бывших воинов. Работают они преимущественно в отраслях сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, или же выбирают военную службу по контракту.Кроме того, в течение I квартала 43 человека привлечены к общественным и другим работам временного характера. Еще 11 человек направлены на профессиональное обучение.По состоянию на 1 апреля 2017 года на учете в службе занятости насчитывалось 637 безработных участников АТО.Из них 581 человек получал пособие по безработице, средний размер которого составлял 3400 гривен.