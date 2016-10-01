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55 черниговских защитников Украины нашли работу

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:04
  • Просмотров: 9
55 черниговских защитников Украины нашли работуВ течение января-марта 2017 года в области на учете в службе занятости находились и получали социальные услуги 786 демобилизованных участников войны против донбасских террористов и российских оккупантов.

Об этом сообщила директор областного центра занятости Лидия Падалка.

При содействии службы занятости трудоустроено 55 бывших воинов. Работают они преимущественно в отраслях сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, или же выбирают военную службу по контракту.

Кроме того, в течение I квартала 43 человека привлечены к общественным и другим работам временного характера. Еще 11 человек направлены на профессиональное обучение.

По состоянию на 1 апреля 2017 года на учете в службе занятости насчитывалось 637 безработных участников АТО.

Из них 581 человек получал пособие по безработице, средний размер которого составлял 3400 гривен.


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Источник: 0462.ua

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